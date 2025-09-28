Να ανοίγουμε και κανένα λεξικό, ε;

Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή με τα γλωσσικά εγκλήματα που διαπράττονται σωρηδόν στον δημόσιο λόγο. Για την κατάσταση που επικρατεί στη δημοσιογραφία δεν τρέφουμε σοβαρές ελπίδες, αλλά με τα κόμματα και τις ηγεσίες τους όλο και κάτι μπορεί να γίνει.

Μέχρι τώρα έχουμε τον Μητσοτάκη να λέει κατ’ επανάληψη «οι τριακόσιοι χιλιάδες». Ε, δεν είναι δύσκολο να του πει κάποιος ότι η ρημαδοχιλιάδα είναι θηλυκή.

Προ ημερών διαβάζοντας ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τη συμπαράστασή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του, μένουμε εμβρόντητοι με τη φράση «πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν».

Πόσο δύσκολο είναι, όταν γράφεται μια ανακοίνωση, να ανοίξει ένα λεξικό ο συντάκτης της και να δει ότι το «ενσκήπτω» χρησιμοποιείται «για κακό που έρχεται, που εκδηλώνεται, που εμφανίζεται κ.λπ. ορμητικά και απροσδόκητα» (λεξικό Τριανταφυλλίδη); Και καλά, δεν γνωρίζει το «εγκύπτω».

Γράψε, άνθρωπέ μου, ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα. Ελαφρώς κακόηχη, αλλά καθιερωμένη έκφραση. Έλεος πια…

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»