search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 10:26
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2025 09:09

Να ανοίγουμε και κανένα λεξικό, ε;

28.09.2025 09:09
lexiko

Κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή με τα γλωσσικά εγκλήματα που διαπράττονται σωρηδόν στον δημόσιο λόγο. Για την κατάσταση που επικρατεί στη δημοσιογραφία δεν τρέφουμε σοβαρές ελπίδες, αλλά με τα κόμματα και τις ηγεσίες τους όλο και κάτι μπορεί να γίνει.

Μέχρι τώρα έχουμε τον Μητσοτάκη να λέει κατ’ επανάληψη «οι τριακόσιοι χιλιάδες». Ε, δεν είναι δύσκολο να του πει κάποιος ότι η ρημαδοχιλιάδα είναι θηλυκή.

Προ ημερών διαβάζοντας ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής για τη συμπαράστασή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή της σορού του παιδιού του, μένουμε εμβρόντητοι με τη φράση «πρόκειται για το αναφαίρετο δικαίωμα ενός γονέα, στο οποίο οι δικαστικές αρχές οφείλουν να ενσκήψουν».

Πόσο δύσκολο είναι, όταν γράφεται μια ανακοίνωση, να ανοίξει ένα λεξικό ο συντάκτης της και να δει ότι το «ενσκήπτω» χρησιμοποιείται «για κακό που έρχεται, που εκδηλώνεται, που εμφανίζεται κ.λπ. ορμητικά και απροσδόκητα» (λεξικό Τριανταφυλλίδη); Και καλά, δεν γνωρίζει το «εγκύπτω».

Γράψε, άνθρωπέ μου, ότι η Δικαιοσύνη πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα. Ελαφρώς κακόηχη, αλλά καθιερωμένη έκφραση. Έλεος πια…

Διαβάστε επίσης:

Ο Γιώργος Σταμάτης αποκαλύπτει το μπάχαλο στη ΝΔ με το θέμα Ρούτσι

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MITSOTQAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

vrettos_niki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διεγράφη οριστικά ο βουλευτής Νίκος Βρεττός – Ο λόγος της απομάκρυνσής του

VOULI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τη Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

congress
ΚΟΣΜΟΣ

Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ – Δέχθηκε συνάντηση της τελευταίας στιγμής με τους Δημοκρατικούς ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025 10:22
MITSOTQAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

vrettos_niki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διεγράφη οριστικά ο βουλευτής Νίκος Βρεττός – Ο λόγος της απομάκρυνσής του

VOULI_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Τη Δευτέρα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών για τα έτη 2022 και 2023

1 / 3