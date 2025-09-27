Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ημέρα που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, έδωσε το «παρών» μεταξύ άλλων, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στη φωτογραφία που έβγαλαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος ποζάρουν μαζί με τις σύζυγούς τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια Τραμπ.
Η δεξίωση έγινε αμέσως μετά από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, όπου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για άρση του casus belli.
Διαβάστε επίσης:
Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»
Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα
Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.