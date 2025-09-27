Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ημέρα που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, έδωσε το «παρών» μεταξύ άλλων, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη φωτογραφία που έβγαλαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος ποζάρουν μαζί με τις σύζυγούς τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια Τραμπ.

Η δεξίωση έγινε αμέσως μετά από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, όπου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για άρση του casus belli.

