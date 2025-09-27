search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:38
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 15:15

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

27.09.2025 15:15
mitsotakis (1)

Στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ημέρα που ιδρύθηκε ο ΟΗΕ, έδωσε το «παρών» μεταξύ άλλων, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη φωτογραφία που έβγαλαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Αμερικανός πρόεδρος ποζάρουν μαζί με τις σύζυγούς τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια Τραμπ.

Η δεξίωση έγινε αμέσως μετά από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ, όπου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για άρση του casus belli.

Διαβάστε επίσης:

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

Φόβος βουλευτών της ΝΔ ότι η υπόθεση Ρούτσι μπορεί να γίνει θρυαλλίδα

Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταδίκη προϊστάμενου σούπερ μάρκετ για σεξουαλική παρενόχληση σε εργαζόμενό του

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα – Χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς ο σταθμός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 15:34
sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταδίκη προϊστάμενου σούπερ μάρκετ για σεξουαλική παρενόχληση σε εργαζόμενό του

mylonakis_giorgos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Νίκος Σαλάτας επιβεβαίωσε την απρόσκοπτη πρόσβαση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας»

fvtia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

1 / 3