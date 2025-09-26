Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Φωτογραφία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανέβασε στο instagram ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, επιχειρηματίας, πολιτικός και διευθύνων σύμβουλος της Bloomberg L.P.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Μπλούμπεργκ αναφέρεται στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ κάνει λόγο για μια ισχυρότερη Ελλάδα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό τον Πρωθυπουργό @kyriakos_, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και την κινητήρια ανάπτυξη. Χάρηκα που συναντήθηκα μαζί του σήμερα για να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε δυναμική για τον ελληνικό λαό».

