ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 00:13
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

26.09.2025 23:43

Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Φωτογραφία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανέβασε στο instagram ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, επιχειρηματίας, πολιτικός και διευθύνων σύμβουλος της Bloomberg L.P.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Μπλούμπεργκ αναφέρεται στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ κάνει λόγο για μια ισχυρότερη Ελλάδα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό τον Πρωθυπουργό @kyriakos_, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και την κινητήρια ανάπτυξη. Χάρηκα που συναντήθηκα μαζί του σήμερα για να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε δυναμική για τον ελληνικό λαό».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μαζεύει ο Καράογλου μετά το… black χιούμορ του για την κλήση… νεκρών ως μάρτυρες στην Εξεταστική

Την προστασία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ζητούν από τον κυβέρνηση 79 βουλευτές και ευρωβουλευτές

Και ο Ασλανίδης καταγγέλλει τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Σταμάτη για ρουσφέτια και πιέσεις 

