Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτογραφία με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανέβασε στο instagram ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, επιχειρηματίας, πολιτικός και διευθύνων σύμβουλος της Bloomberg L.P.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Μπλούμπεργκ αναφέρεται στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, ενώ κάνει λόγο για μια ισχυρότερη Ελλάδα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό τον Πρωθυπουργό @kyriakos_, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και την κινητήρια ανάπτυξη. Χάρηκα που συναντήθηκα μαζί του σήμερα για να συζητήσουμε πώς θα συνεχίσουμε να χτίζουμε δυναμική για τον ελληνικό λαό».
Διαβάστε επίσης:
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μαζεύει ο Καράογλου μετά το… black χιούμορ του για την κλήση… νεκρών ως μάρτυρες στην Εξεταστική
Την προστασία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ζητούν από τον κυβέρνηση 79 βουλευτές και ευρωβουλευτές
Και ο Ασλανίδης καταγγέλλει τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Σταμάτη για ρουσφέτια και πιέσεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.