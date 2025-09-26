Και ο Ασλανίδης καταγγέλλει τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Σταμάτη για ρουσφέτια και πιέσεις 

Μετά τον Πάνο Ρούτσι, που κατήγγειλε ότι ο βουλευτής της ΒΔ Γιώργος Σταμάτης, του είπε ευθέως ότι έχει δει φωτογραφία του νεκρού γιου του και τον πίεσε να σταματήσει την απεργία πείνας, και ο Παύλος Ασλανίδης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες κατά του γαλάζιου βουλευτή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Focus FM ο κ. Ασλανίδης κατήγγειλε ότι ο Γιώργος Σταμάτης έχει μεσολαβήσει και παλαιότερα για λογαριασμό της κυβέρνησης για να κάνει ρουσφέτια σε γονείς θυμάτων των Τεμπών, όπως για παράδειγμα μεταθέσεις παιδιών στο στρατό αλλά και ρυθμίσεις-διαγραφές δανείων.

«Αυτός ήταν κάτι στο Μετανάστευσης», αναφέρει ο Π. Ασλανίδης και συνεχίζει: «τον βάλανε και μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έταζε μεταθέσεις στο στρατό για τα παιδιά μας κι αν είχαμε δάνεια. Εγώ δεν είχα δάνεια. Το έκαναν σε πολλούς. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αστο καλύτερα…».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρει πως «επειδή έκανε καλά τη δουλειά του μεσολαβητή τον έβαλε στο Επικρατείας και βγήκε βουλευτής. Έτσι είναι αυτά».

