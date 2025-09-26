search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:57
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 17:55

Και ο Ασλανίδης καταγγέλλει τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Σταμάτη για ρουσφέτια και πιέσεις 

26.09.2025 17:55
aslanidis

Μετά τον Πάνο Ρούτσι,  που κατήγγειλε ότι ο βουλευτής της ΒΔ Γιώργος Σταμάτης, του είπε ευθέως ότι έχει δει φωτογραφία του νεκρού γιου του και τον πίεσε να σταματήσει την απεργία πείνας, και  ο Παύλος Ασλανίδης προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες κατά του γαλάζιου βουλευτή.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Focus FM ο κ. Ασλανίδης κατήγγειλε ότι ο Γιώργος Σταμάτης έχει μεσολαβήσει και παλαιότερα για λογαριασμό της κυβέρνησης για να κάνει ρουσφέτια σε γονείς θυμάτων των Τεμπών, όπως για παράδειγμα μεταθέσεις παιδιών στο στρατό αλλά και ρυθμίσεις-διαγραφές δανείων.

«Αυτός ήταν κάτι στο Μετανάστευσης», αναφέρει ο Π. Ασλανίδης και συνεχίζει:  «τον βάλανε και μας έπαιρνε τηλέφωνο και μας έταζε μεταθέσεις στο στρατό για τα παιδιά μας κι αν είχαμε δάνεια. Εγώ δεν είχα δάνεια. Το έκαναν σε πολλούς. Τώρα, μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Αστο καλύτερα…».

Στη συνέχεια, ο Παύλος Ασλανίδης αναφέρει πως «επειδή έκανε καλά τη δουλειά του μεσολαβητή τον έβαλε στο Επικρατείας και βγήκε βουλευτής. Έτσι είναι αυτά».

Διαβάστε επίσης:

Ο Γερουλάνος επιμένει στη «βελόνα», νεύρα στη Χαριλάου και μήνυμα για συνέδριο

Τεμπονέρας: ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ να γίνουν ένα, με τον Τσίπρα σε σημαίνοντα ρόλο

Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

maria_zaharova
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ζαχάροβα προειδοποιεί για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο αν επιβεβαιωθεί η επιχείρηση δολιοφθοράς του Κιέβου στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 19:57
troxaio kifisia 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Κηφισιά: ΙΧ ανατράπηκε μετά από σφοδρή σύγκρουση  -Απεγκλωβίστηκε η οδηγός τραυματισμένη

tourkoliviko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου στον ΟΗΕ για το τουρκολυβικό μνημόνιο

jenifer-lawrence
LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα δεν είναι τίποτα λιγότερο από γενοκτονία»

1 / 3