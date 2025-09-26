Επιχειρούν να αποδομήσουν την Τυχεροπούλου για να δικαιώσουν «Φραπέ», «Χασάπη» και… ΝΔ

Και ενώ το θέμα της Πέμπτης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο Κυριάκος Μπαμπασίδης, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, με τους απίθανους διαλόγους γύρω από σκανδαλώδεις πρακτικές με τις επιδοτήσεις, ο φιλοκυβερνητικός προπαγανδιστικός μηχανισμός ανέδειξε ζήτημα με την Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Την υπάλληλο δηλαδή που βοήθησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου με τις καταγγελίες της.

Ενώ θα περίμενε κανείς να δώσει απαντήσεις ο Μπαμπασίδης για τα όσα τρελά και εξωφρενικά έλεγε σε τηλεφωνήματα με γαλάζια στελέχη πάσης φύσεως και βαθμίδας, στο πλαίσιο των… ρουσφετιών και των εξυπηρετήσεων, ξαφνικά ο συγκεκριμένος κύριος παρουσιάζεται ως… τιμητής.

Στην πραγματικότητα δεν απάντησε σε τίποτα ουσιαστικά για τα όσα ελέγχεται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και γίνονται «ευαγγέλιο» όσα λέει σε βάρος της Τυχεροπούλου.

Φιλότιμη προσπάθεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Στο τέλος θα μας πουν ότι δεν υπάρχει καν ΟΠΕΚΕΠΕ και πως όλοι ήταν ηθοποιοί…

