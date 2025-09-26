Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: «Η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
Ο ίδιος ανάρτησε μια φωτογραφία μαζί με τον Παύλο Μπακογιάννη και έγραψε, μεταξύ άλλων: «Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».
«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης.
Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
