Ο Μητσοτάκης θέλει Μπρους Σπρίνγκστιν στην Αθήνα

Τη βοήθεια Αμερικανών ζήτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός προκειμένου να φέρει τον «Boss» της ροκ μουσικής στην Αθήνα.

Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενειακών οργανώσεων στο Union League Club στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Αθήνα ανθίζει και ζήτησε τη βοήθεια των ομογενών στην Αμερική ώστε να έλθει για συναυλία στην ελληνική πρωτεύουσα ο Μπρους Σπρίνγκστιν.

Μακάρι να γίνει, λέμε εμείς, γιατί οι συναυλίες του «Αφεντικού» είναι πραγματικά μνημειώδεις.

