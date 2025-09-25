Ο Μητσοτάκης θέλει Μπρους Σπρίνγκστιν στην Αθήνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τη βοήθεια Αμερικανών ζήτησε ο Έλληνας πρωθυπουργός προκειμένου να φέρει τον «Boss» της ροκ μουσικής στην Αθήνα.
Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενειακών οργανώσεων στο Union League Club στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Αθήνα ανθίζει και ζήτησε τη βοήθεια των ομογενών στην Αμερική ώστε να έλθει για συναυλία στην ελληνική πρωτεύουσα ο Μπρους Σπρίνγκστιν.
Μακάρι να γίνει, λέμε εμείς, γιατί οι συναυλίες του «Αφεντικού» είναι πραγματικά μνημειώδεις.
έρχεται pic.twitter.com/sjVb4dF6Uc— Ιερώνυμος boss (@JeronymoBoss2) September 25, 2025
