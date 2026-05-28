Ελβετία: H στιγμή της σύλληψης του 31χρονου που μαχαίρωσε 3 άτομα φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» (Video)

Ένας 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη, συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.
«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης, διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».
Οι τραυματίες είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του, ενώ ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά.
Βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:
«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας αναγνώστης στο Blick. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά» περιέγραψε.
Ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε από την αστυνομία.
Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει προς το παρόν ασαφές, με την αστυνομία να διερευνά όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης.
