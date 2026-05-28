search
ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.05.2026 15:56

Ελβετία: H στιγμή της σύλληψης του 31χρονου που μαχαίρωσε 3 άτομα φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ» (Video)

28.05.2026 15:56
drastis elvetia sillipsi – new

Ένας 31χρονος Ελβετός που τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στην Ζυρίχη, συνελήφθη, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης, διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ».

Οι τραυματίες είναι ελβετικής εθνικότητας 28, 43 και 52 ετών και διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα μαθητών είχε περάσει από μπροστά του, ενώ ο δάσκαλος παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά. 

Βίντεο με τον δράστη να τρέχει έξω από τον σταθμό και να φωνάζει:

«Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι του», είπε ένας αναγνώστης στο Blick. «Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά» περιέγραψε.

Ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ η περιοχή γύρω από τον σταθμό αποκλείστηκε από την αστυνομία.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει προς το παρόν ασαφές, με την αστυνομία να διερευνά όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης:

CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

Το Ισραήλ θα προχωρήσει στον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα – Παραμένει ο σχεδιασμός για εθνοκάθαρση

Temu: 200 εκατ. πρόστιμο από την ΕΕ για παράνομα προϊόντα





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

patisia-pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

temu_0302_1460-820_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Υπερβολικό το πρόστιμο»: Τι απαντά η Temu για την «καμπάνα» 200 εκατ. ευρώ της Κομισιόν

Scott-Bessent
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη και απειλές απαγόρευσης των ιρανικών αεροπορικών σε σημεία προσγείωσης και ανεφοδιασμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos_panagiotopoulos_kontra_new
MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

fotovoltaika
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

mitsotakis tsipras androulakis aggeloydis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας και το τηλεφώνημα στις 3 το πρωί, τα γκάλοπ για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, η πρόκληση για Ανδρουλάκη και ο «χαλαροοός» Αγγελούδης

ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα, παροχές και η τέταρτη δόση για το επίδομα παιδιού - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Στα ΑΤΜ για το επίδομα παιδιού και άλλες 18 παροχές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

areios pagos new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.05.2026 17:06
spielberg_2805_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

ilektroniki_apati_new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Μaster στην… απάτη από 27χρονο- Με πρόσχημα προσλήψεις, έκλεβε στοιχεία και νοίκιαζε Airbnb – Πώς έβγαλε 22.000 ευρώ σε 48 ώρες

patisia-pyrovolismoi
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στα Πατήσια: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι τρεις συλληφθέντες, βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη

1 / 3