CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNN διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το οπλοστάσιο του Ιράν έχει σχεδόν στερεύσει.
Αντίθετα φαίνεται ότι προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλα αποθέματα πυραύλων που βρίσκονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις.
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου μπλόκαραν την είσοδο στις εγκαταστάσεις αυτές, βομβαρδίζοντας τες.
Τώρα το Ιράν με τη βοήθεια εκσκαφέων και χωματουργικών φορτηγών επιχειρεί να ανακτήσει την πρόσβαση στις εγκαστάσεις αυτές και έχει μάλιστα σημειώσει σημαντική πρόοδο.
Να σημειωθεί ότι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πύραυλοι έχουν μείνει άθικτοι από τους βομβαρδισμούς.
