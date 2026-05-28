CNN: Το Ιράν ανακτά την πρόσβαση στις πυραυλικές του εγκαταστάσεις – Άθικτοι οι πύραυλοι

Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το CNN διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το οπλοστάσιο του Ιράν έχει σχεδόν στερεύσει.

Αντίθετα φαίνεται ότι προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε μεγάλα αποθέματα πυραύλων που βρίσκονται σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου μπλόκαραν την είσοδο στις εγκαταστάσεις αυτές, βομβαρδίζοντας τες.

صور جديدة التقطتها أقمار صناعية تُظهر أن إيران تستعيد إمكانية الوصول لكميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض.. للتفاصيل: https://t.co/z9YLgCK5a0 pic.twitter.com/wJxOJB9W5V — CNN بالعربية (@cnnarabic) May 28, 2026

Τώρα το Ιράν με τη βοήθεια εκσκαφέων και χωματουργικών φορτηγών επιχειρεί να ανακτήσει την πρόσβαση στις εγκαστάσεις αυτές και έχει μάλιστα σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Να σημειωθεί ότι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πύραυλοι έχουν μείνει άθικτοι από τους βομβαρδισμούς.

Διαβάστε επίσης

Axios: O Τραμπ αυξάνει την πίεση στην Κούβα – Σενάρια και για κατάρρευση του καθεστώτος

Τουρκία: Πώς οι πολιτικές εξελίξεις μπορεί να εξασφαλίσουν νέα θητεία στον Ερντογάν

Εφιαλτικός ο καύσωνας για τους κατοίκους της δυτικής Ευρώπης – Θερμοκρασίες-ρεκόρ μέχρι το 2030 περιμένει ο ΟΗΕ