«Καμπανάκι» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο: Με τους προσεισμούς δεν παίζουμε

Στο θέμα των σεισμών επανέρχεται με νέα ανάρτησή του ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Mε τους προσεισμούς δεν παίζουμε!»

Ο σεισμολόγος επισημαίνει ότι« σήμερα στη σεισμολογία έχουμε περισσότερες δυνατότητες αναγνώρισης των προσεισμών εγκαίρως, πριν τον κύριο, με σημαντικές δυνατότητες για επιχειρησιακή εφαρμογή».

Παραθέτει ακόμα μία εικόνα για την οποία λέει ότι σε αυτή «βλέπετε το παράδειγμα της βαθμιαίας αύξησης του πλήθους των προσεισμών πριν τον κύριο σεισμό μεγέθους 5.6 στον Κορινθιακό στις 11 Φεβρ. 1984 (από δημοσίευση μας στο Phys. Chem. Earth, 2000}. Μια τέτοια αύξηση αποτελεί ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια των προσεισμών. Επ’ αυτών των σημείων θα επανέλθω».

Αναλυτικά η ανάρτηση

Τέτοιες μέρες το 1978 η περιοχή της Θεσσαλονίκης σειόταν συνέχεια. Ο αείμνηστος καθ. Β. Παπαζάχος είχε ξεγελαστεί ότι ο σεισμός μεγέθους Μ5.8 στις 23/5/1978 ήταν ο κύριος και ο κόσμος κάπως ησύχασε. Έκανε λάθος. Ο κύριος (Μ6.5) έγινε στις 20/6/1978 με καταστροφικά αποτελέσματα. Σήμερα στη σεισμολογία έχουμε περισσότερες δυνατότητες αναγνώρισης των προσεισμών εγκαίρως, πριν τον κύριο, με σημαντικές δυνατότητες για επιχειρησιακή εφαρμογή.

Στην Εικόνα βλέπετε το παράδειγμα της βαθμιαίας αύξησης του πλήθους των προσεισμών πρίν τον κύριο σεισμό μεγέθους 5.6 στον Κορινθιακό στις 11 Φεβρ. 1984 (από δημοσίευση μας στο Phys. Chem. Earth, 2000}. Μια τέτοια αύξηση αποτελεί ένα από τα διαγνωστικά κριτήρια των προσεισμών. Επ’ αυτών των σημείων θα επανέλθω.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός σεισμολόγος υποστήριξε στα τέλη Απριλίου ότι η πιθανότητα ισχυρού σεισμού στον Κορινθιακό έχει πλέον μεγαλώσει.

