Steven Spielberg: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά την ψυχή» (photos/videos)

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg) αποκάλυψε ότι δεν χρησιμοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη ως «την τελική λέξη σε ο,τιδήποτε δημιουργικό».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης, ο οποίος κυκλοφόρησε επίσης την ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence) το 2001, σχολίασε τη χρήση της τεχνολογίας στον κινηματογράφο.

Καλεσμένος στο στο podcast IMO με τη Μισέλ Ομπάμα (Michelle Obama) και τον Κρεγκ Ρόμπινσον (Craig Robinson), ο Σπίλμπεργκ είπε ότι δεν θέλει η Τεχνητή Νοημοσύνη να αναλάβει τη δημιουργική διαδικασία στο Χόλιγουντ.

Ο αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός είπε ότι πιστεύει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την «εύρεση λύσεων σε ιατρικά ζητήματα», εξέφρασε όμως ανησυχία για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στον κλάδο του.

«Εκεί που δεν αγαπώ την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι όταν παίρνει θέση ή υπάρχει μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι ενός συγγραφέα», εξήγησε.

«Υπάρχουν έξι σεναριογράφοι και υπάρχει μια άδεια καρέκλα και υπάρχει ένας υπολογιστής μπροστά από την άδεια καρέκλα και είναι ο έβδομος σεναριογράφος. Δεν είμαι πρόθυμος να τον αντικαταστήσω, επειδή δεν πιστεύω πραγματικά στη συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο υποκατάστατο για την ψυχή» ανέφερε. «Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ένας αλγόριθμος που μπορεί να εφευρεθεί… ένας υπολογιστής που νομίζει ότι νιώθει περισσότερα από όσα νιώθουμε εμείς είναι κατάρα για τον τρόπο που μεγάλωσα και για το πώς θα ασκώ το δικό μου επάγγελμα της παραγωγής και της σκηνοθεσίας στο μέλλον» πρόσθεσε.

«Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θέλει να με βοηθήσει να βρω τοποθεσίες, αυτό είναι υπέροχο. Μας γλιτώνει όλους από πολλή δουλειά».

Ο σκηνοθέτης είπε πως δεν χρειάζεται την Τεχνητή Νοημοσύνη για να του δώσει δημιουργική κατεύθυνση σχετικά με το αν έχει «τον κατάλληλο ανταγωνιστή», «πώς να γράψει τους διαλόγους μου για έναν χαρακτήρα» ή ακόμα και «πώς πρέπει να είναι τα σκηνικά».

«Χρησιμοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως εργαλείο, αλλά μην την χρησιμοποιείτε ως την τελική λέξη σε ο,τιδήποτε δημιουργικό. Εκεί βάζω εγώ τα όρια», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

«Dracula»: Η ταινία του 1958 επιστρέφει στις βρετανικές αίθουσες με χαμένες σκηνές που προκαλούσαν λιποθυμίες (photos/videos)

«Enola Holmes 3»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει ως η αδελφή του Sherlock με μια νέα, επικίνδυνη υπόθεση (photos/video)

Κριτική ταινιών: «Homo sapiens?» και «Ένας ποιητής» – Οι απόκληροι της λατινοαμερικανικής κοινωνίας