ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα μαζεύει ο Καράογλου μετά το… black χιούμορ του για την κλήση… νεκρών ως μάρτυρες στην Εξεταστική

Ανάρτηση με την οποία επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις από δηλώσεις που έκανε για μάρτυρες που δεν ζουν πια και που κάλεσε η ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε ο γαλάζιος βουλευτής Θεόδωρος Καράογλου.

Ο βουλευτής της ΝΔ κάνει λόγο για απομόνωση φράσεων των δηλώσεών του που αλλοιώνουν την πρόθεση και το ύφος του. Μιλά για υποθετική αναφορά, για εκ του πονηρού προσπάθεια να παρουσιαστούν τα λόγια του ως «αστείο» ή «ειρωνεία προς νεκρούς», ενώ κάνει λόγο για τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο.

Αναλυτικά η ανάρτηση Καράογλου

«Σε σχέση με τον σχολιασμό μου σε εκπομπή του Action 24, οφείλω να προβώ σε κάποιες ξεκάθαρες διευκρινίσεις, γιατί βλέπω ότι απομονώθηκαν φράσεις μου και παρουσιάστηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλοιώσουν πλήρως την πρόθεση και το ύφος μου.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία πρόθεση να προσβάλω τη μνήμη κανενός ανθρώπου, ούτε να κάνω «χιούμορ» με ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής. Όσοι γνωρίζουν τον χαρακτήρα και τη μέχρι τώρα δημόσια πορεία μου, ξέρουν καλά ότι δεν έχω δώσει ποτέ τέτοια δείγματα γραφής.

Η αναφορά μου, στο πλαίσιο μιας συζήτησης που είχε ένταση και προφανή διάθεση ειρωνείας από όλες τις πλευρές, ήταν σαφώς υποθετική. Η προσπάθεια να παρουσιαστούν τα λόγια μου ως «αστείο» ή «ειρωνεία προς νεκρούς» είναι εκ του πονηρού και εντάσσεται σε μια γενικότερη στρατηγική πολιτικής εκμετάλλευσης κάθε θέματος, ακόμη και των πιο σοβαρών.

Είναι λυπηρό, μάλιστα, που ορισμένοι παρουσιάζουν επιλεκτικά μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας ότι ξεκάθαρα είπα στη συνέχεια πως το ζητούμενο είναι να λάμψει η αλήθεια και ότι δεν γνωρίζω τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται η Εξεταστική. Και κάτι ακόμα… Η προσήλωσή μου στη διαλεύκανση κάθε υπόθεσης που απασχολεί τη δημόσια ζωή είναι δεδομένη.

Καλώ, λοιπόν, όσους επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε ευαίσθητα θέματα, να αναλογιστούν το κόστος της τοξικότητας που εισάγουν στον δημόσιο διάλογο. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι απολύτως θεμιτή, αλλά ας γίνει επί της ουσίας, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

«Πέθαναν από το άγχος τους επειδή κλήθηκαν στην Εξεταστική»

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης μιλώντας στο Action 24 κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι κλήθηκαν άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή ως μάρτυρες είπε την εξής ατάκα: «προφανώς μπορεί από το άγχος και την αγωνία τους να πέθαναν».

Όταν ξαναρωτήθηκε μετά από αυτή την απάντηση, προσπάθησε να τα «μπαλώσει», λέγοντας: «Δεν ξέρω, υποθετικά το λέω. Δεν το ξέρω ποιοι ήταν (σ.σ. οι νεκροί μάρτυρες), αυτό που είναι σημαντικό είναι να λάμψει η αλήθεια».

Η Νέα Δημοκρατία συμπεριέλαβε και νεκρούς στον κατάλογο των μαρτύρων της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του επιχειρήματος περί διαχρονικών παθογενειών.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Ευάγγελος Σεφεριάδης, πρώην πρόεδρος του Οργανισμού από το 1999 έως το 2002, που, όμως, έχει πεθάνει από το 2016.

Ο γιος του, Γιάννης είχε σχολιάσει τον κατάλογο και τη συμπερίληψη του πατέρα του, σημειώνοντας μέσω επιστολής προς το προεδρείο της Εξεταστικής ότι «ο πατέρας μου θα δυσκολευτεί να εμφανιστεί να καταθέσει καθώς δεν είναι στη ζωή από το 2016.

Στη συνέχεια, στον ίδιο ειρωνικό τόνο, είχε προσθέσει: «Θα ερχόμουν εγώ αντ’ αυτού, αλλά το μεταχειρισμένο Opel Astra Ασημί του 1999 που μου άφησε – η μόνη περιουσία που απέκτησε από χρόνια διοίκησης σε δημόσιους οργανισμούς – είναι στο συνεργείο».

«Καλή επιτυχία στο έργο σας, που ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς», καταλήγει στην επιστολή του ο Γιάννης Σεφεριάδης.

Διαβάστε επίσης:

Την προστασία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ζητούν από τον Μητσοτάκη 79 βουλευτές και ευρωβουλευτές

Και ο Ασλανίδης καταγγέλλει τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Σταμάτη για ρουσφέτια και πιέσεις

Ο Γερουλάνος επιμένει στη «βελόνα», νεύρα στη Χαριλάου και μήνυμα για συνέδριο