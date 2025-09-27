search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

27.09.2025 13:21

Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

27.09.2025 13:21
stoliskos limeniko

Σοβαρός προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση σχετικά με τον «στολίσκο για τη Γάζα», ο οποίος, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει την πορεία του προς την Παλαιστίνη.

Ο προβληματισμός δεν αφορά τόσο πολύ τη δράση του στολίσκου όσο το πώς θα αντιδράσει τελικά το Ισραήλ, το οποίο μέχρι στιγμής έχει δείξει μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες, συλλαμβάνοντας όσους ακτιβιστές συμμετέχουν σε αυτές.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι σε τρία σκάφη του στολίσκου το πλήρωμα είναι αποκλειστικά ελληνικό. Οπότε, αν δεν αλλάξει το… pattern, το Ισραήλ θα συλλάβει Έλληνες πολίτες.

Επομένως δεν αποκλείεται να χρειαστεί παρέμβαση της Αθήνας για την απελευθέρωσή τους. Είναι δύσκολη η ισορροπία που προσπαθεί να κρατήσει η κυβέρνηση…

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δάσος στο Εξαμίλι Θεσσαλονίκης – Στη μάχη 2 ελικόπτερα

Η ανάρτηση της Μαρέβας Μητσοτάκη για την συνάντηση με τη Μελάνια - Media
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη δεξίωση Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι

zaporizia pyrinika- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα – Χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος μετά τους βομβαρδισμούς ο σταθμός

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

falaines kriti (1)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κρήτη: Μαζικός εκβρασμός Ζιφιών – Πιθανή αιτία οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με drones

LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

