Επικίνδυνη η ισορροπία της κυβέρνησης με τον «στολίσκο για τη Γάζα»

Σοβαρός προβληματισμός επικρατεί στην κυβέρνηση σχετικά με τον «στολίσκο για τη Γάζα», ο οποίος, παρά τις δυσκολίες, συνεχίζει την πορεία του προς την Παλαιστίνη.

Ο προβληματισμός δεν αφορά τόσο πολύ τη δράση του στολίσκου όσο το πώς θα αντιδράσει τελικά το Ισραήλ, το οποίο μέχρι στιγμής έχει δείξει μηδενική ανοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες, συλλαμβάνοντας όσους ακτιβιστές συμμετέχουν σε αυτές.

Ποιο είναι το πρόβλημα; Ότι σε τρία σκάφη του στολίσκου το πλήρωμα είναι αποκλειστικά ελληνικό. Οπότε, αν δεν αλλάξει το… pattern, το Ισραήλ θα συλλάβει Έλληνες πολίτες.

Επομένως δεν αποκλείεται να χρειαστεί παρέμβαση της Αθήνας για την απελευθέρωσή τους. Είναι δύσκολη η ισορροπία που προσπαθεί να κρατήσει η κυβέρνηση…

