Τα μυστικά γκάλοπ του Μαξίμου δείχνουν τη ΝΔ να χάνει επαρχία και ελεύθερους επαγγελματίες 

Το γεγονός ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ δεν έφεραν τα αποτελέσματα που περίμενε η κυβέρνηση έχει κάνει τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου να αναζητούν τα κοινά εκείνα τα οποία έχουν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου δείχνουν ότι δύο συγκεκριμένα κοινά έχουν απομακρυνθεί από την ΝΔ χωρίς μάλιστα να δίνουν σημάδια επανάκαμψης .

Οι ψηφοφόροι της επαρχίας και όχι μόνο της Βόρειας Ελλάδας εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι ενώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τους οποίους ο πρωθυπουργός δεν εξήγγειλε τίποτα στην ΔΕΗ φαίνεται να έχουν γυρίζει την πλάτη στο κυβερνών κόμμα. Σε αυτές τις κατηγορίες εσχάτως έρχεται να προστεθεί και ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης που ανήκει στο κέντρο και το οποίο διαφωνεί με τον σεισμό της υπόθεσης του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι που ζητά την εκταφή του παιδιού του .

Όπως λένε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος το θέμα την συγκεκριμένη στιγμή είναι ότι οι μυστικές δημοσκοπήσεις δείχνουν τους ψηφοφόρους της Βόρειας Ελλάδας αλλά και άλλων περιοχών της Ελλάδας να έχουν απομακρυνθεί από την ΝΔ. Προφανώς τα προβλήματα που υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό στην Βόρεια Ελλάδα εξ αιτίας της υπερδραστηριοποίησης του Κυριάκου Βελόπουλου και κάποιων θεμάτων που είχε προωθήσει η κυβέρνηση όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών παίζουν ακόμα τον ρόλο τους. Αν κάποιος προσθέσει και τα προβλήματα της ακρίβειας και του ΟΠΕΚΕΠΕ τότε πολλοί θεωρούν ότι η απομάκρυνση των ψηφοφόρων από την ΝΔ είναι απόλυτα λογική.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αφήσει ωστόσο βαθύ στίγμα. Και σε ολόκληρη την επαρχία αφού η πλειοψηφία των αγροτών είδε εκατομμύρια να πηγαίνουν σε χέρια υμετέρων ενώ οι ίδιοι αν και πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις έμεναν εκτός.

Ο πρωθυπουργός ο οποίος γυρνάει σήμερα από την Αμερική έχει δώσει εντολή στην Συγγρού να κινητοποιηθούν όλα τα στελέχη προκειμένου να κάνουν περιοδείες στην επαρχία, για να δώσουν εξηγήσεις γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ θα πρέπει να αναδείξουν και το κυβερνητικό έργο.

Την ίδια στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει να εννοηθεί ότι οι επόμενοι που θα ευνοηθούν από το πλεόνασμα της οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άλλωστε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων απείχε από τις ευρωεκλογές δείχνοντας με τον τρόπο του οτι αποδοκιμάζει την λογική με την οποία κινείται η κυβέρνηση στα οικονομικά. Οι ψηφοφόροι αυτοί ωστόσο αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της κεντροδεξιάς παράταξης στο οποίο είχε στηριχθεί στο παρελθόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να κερδίσει τις εκλογές.

Την ίδια στιγμή το θέμα Ρούτσι έχει φέρει πολλά και σοβαρά προβλήματα στην ΝΔ καθώς αρκετοί ψηφοφόροι εμφανίζονται ενοχλημένοι από την στάση που έχει κρατήσει η κυβέρνηση απέναντι στον πατέρα που ζητάει την εκταφή του αδικοχαμένου γιού του. Το επιχείρημα ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη φαίνεται να μην πείθει πολλούς καθώς πιστεύουν ότι σε τέτοιου είδους θέματα οι οποίες δικαιολογίες είναι προσχηματικές.

