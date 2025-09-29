Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν για την περιουσίακή τους κατάσταση τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Με ενδιαφέρον παρατηρούνται τα Πόθεν Έσχες των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Άδωνις Γεωργιάδης
Νίκη Κεραμέως
Ακης Σκέρτσος
Λίνα Μενδώνη
Κώστας Τσιάρας
Διαβάστε επίσης
Το πόθεν έσχες του βουλευτή Παύλου Σαράκη: Από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024
Τα πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Τα εισοδήματα, τα ακίνητα, οι μετοχές και τα δάνεια
Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.