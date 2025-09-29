search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 12:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 11:07

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν για την περιουσίακή τους κατάσταση τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

29.09.2025 11:07
mitsotakis_ypourgiko_2507

Με ενδιαφέρον παρατηρούνται τα Πόθεν Έσχες των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά:

Γιώργος Γεραπετρίτης

  • Εισοδήματα: 42.136,56 ευρώ
  • Μετοχές, ομόλογα, ασφάλεια: 70.441,78 ευρώ
  • Καταθέσεις: 114.225,70 ευρώ
  • Ακίνητα: τρία στην Κάρπαθο
  • Δάνεια και οφειλές: 3.167,07 (πιστωτικές κάρτες)
GERAPETRITIS_GEORGIOS_4051479_2024eΛήψη

Άδωνις Γεωργιάδης

  • Εισοδήματα: 62.132,12 ευρώ
  • Μετοχές, ομόλογα, ασφάλεια: 26.522,19 ευρώ
  • Καταθέσεις: 38.767,63 ευρώ
  • Ακίνητα: 14, δύο στην Αττική και 12 στη Λευκάδα (καλλιέργειες)
  • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 65% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικής Αγωγής»
  • Δάνεια και οφειλές: 519,287.38 (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες)
GEORGIADIS_SPYRIDON_ADONIS_3883834_2024eΛήψη

Νίκη Κεραμέως

  • Εισοδήματα: 81,750.66 ευρώ
  • Μετοχές, ομόλογα, ασφάλεια: 231,468.91 ευρώ
  • Καταθέσεις: 1,216,896.4 ευρώ, 139,123.66 δολάρια
  • Ακίνητα: πέντε, σε Αττική και Θεσσαλονίκη
  • Οχήματα: Ένα όχημα κυβισμού 3.311 κ.ε.
  • Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 25% του μετοχικού κεφαλαίου της «Κεραμεύς και συνεταίροι»
  • Δάνεια και οφειλές: 519,287.38 (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες)
KERAMEOS_NIKI_4060131_2024eΛήψη

Ακης Σκέρτσος

  • Εισοδήματα: 55.234,01 ευρώ
  •  Μετοχές συμμετοχές κλπ: 25643.09 ευρώ
  • Καταθέσεις: 110011.17 ευρώ
  • Ακίνητα: 6
  • Αυτοκινητο: 1
  • Δάνεια και οφειλές 39231 ευρώ (από πιστωτικές κάρτες και δάνεια)
SKERTSOS_CHRISTOS_GEORGIOS_3830996_2023eΛήψη

Λίνα Μενδώνη

  • Εισοδήματα: 56434 ευρω
  • Μετοχές συμμετοχές κλπ: 0
  • Καταθέσεις: 100125.98 ευρώ
  • Ακίνητα: 6
  • Αυτοκινητο: 1
  • Δάνεια και οφειλές: 492 σε πιστωτική κάρτα
MENDONI_STYLIANI_4191890_2023eΛήψη

Κώστας Τσιάρας

  • Εισοδήματα: 53,934.71 ευρώ
  • Μετοχές, ομόλογα, ασφάλεια: 12,842.32 ευρώ
  • Καταθέσεις: 1,147,640.47 ευρώ, 979,57 δολάρια
  • Ακίνητα: 28, σε Αττική και Θεσσαλονίκη
  • Οχήματα: Ένα όχημα κυβισμού 1,499 κ.ε.
  • Δάνεια και οφειλές: 693,712.3 ευρώ (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες)
TSIARAS_KONSTANTINOS_3946574_2024eΛήψη

Διαβάστε επίσης

Το πόθεν έσχες του βουλευτή Παύλου Σαράκη: Από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

Τα πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Τα εισοδήματα, τα ακίνητα, οι μετοχές και τα δάνεια

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arnaoutoglou-bisbikis-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στην στραβή να την κάνεις» (Video)

Hotel_Elvira_Mega
MEDIA

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

eon_euroleague_adv
ADVERTORIAL

H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα» στο παρκε του Novasports!

tsipras_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα

syntagma-tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τη δίκη – «Πράσινο φως» από την εισαγγελία Λάρισας για τους 36 κατηγορούμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 12:57
arnaoutoglou-bisbikis-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στην στραβή να την κάνεις» (Video)

Hotel_Elvira_Mega
MEDIA

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

eon_euroleague_adv
ADVERTORIAL

H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα» στο παρκε του Novasports!

1 / 3