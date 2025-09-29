Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών

Μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις και εγγραφές σε ακίνητα, δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στα πόθεν έσχες των ετών 2023 και 2024 για χρήσεις 2002 και 2023 αντίστοιχα.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναρτήθηκαν ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε για το 2023 εισοδήματα συνολικού ύψους 70.456 ευρώ και μετοχές οι οποίες αποτιμώνται σε 508.904 ευρώ και 20.479 δολάρια.

Ο πρωθυπουργός απέκτησε το 2023 ομόλογα της Hellenic T-Bill αξίας 490.575 ευρώ.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες ύψους 110.663 ευρώ και 445 δολαρίων.

Δηλωνει εγγραφές σε 26 ακίνητα, σε Κρήτη, Γιάννενα και Κυκλάδες, ενώ οι εγγραφές μεταξύ άλλων αφορούν σε διαμερίσματα, δενδροκαλλιέργειες και οικόπεδα. Έχει στην κατοχή του δύο ΙΧ.

Δηλώνει συμμετοχή σε μια επιχείρηση, τον Κήρυκα Χανίων.

Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 160.560 ευρώ, εκ των οποίων οι 150.000 αφορούν το δάνειο που είχε λάβει το 2018 από την αδερφή του, Αλεξάνδρα.

Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2022, ο πρωθυπουργός δήλωσε εισοδήματα ύψους 82.940 ευρώ και καταθέσεις ύψους 852.908 ευρώ και 470 δολαρίων.

Το 2022 ο πρωθυπουργός απέκτησε οικόπεδο 660 τ.μ. στο Ζαγόρι καταβάλλοντας 74.558 ευρώ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου υπολογίζεται σε 10.405 ευρώ.

Όσον αφορά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε για το 2023 εισοδήματα ύψους 128.610 εκ των οποίων τα 21.000 ευρώ από ακίνητα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 1.076.358 ευρώ, 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Η ακίνητη περιουσία του δεν παρουσιάζει μεταβολές. Δηλώνει εγγραφές σε 16 ακίνητα και ειδικότερα εμφανίζεται ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε δύο διαμερίσματα, έξι καταστήματα, οικόπεδο και τρεις αποθήκες στο Ηράκλειο, σε δύο διαμερίσματα στην Αθήνα και σε ένα στο Βέλγιο.

Είναι κάτοχος ένα Ι.Χ αυτοκινήτου 1992. Το 2023 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άνοιξε ατομική επιχείρηση, ενώ διατήρησε τη συμμετοχή του στη «ΜΑΝΙ ΑΕΒΕ».

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος για το 2023 δήλωσε εισοδήματα ύψους 72.505 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του ανήλθαν σε 57.838 ευρώ.

Ο κ. Φάμελλος εμφανίζει 8 εγγραφές σε ακίνητα σε Θεσσαλονίκη, Ηλεία και Κυκλάδες. Στην κατοχή του ένα επιβατικό ΙΧ 1.398 κ.ε. προς εκποίηση αλλά και μια ατομική επιχείρηση την οποία ξεκίνησε το 1991.

Στις «δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε συνολικό ποσό 52.401 ευρώ, εκ των οποίων 7.500 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 62.000 ευρώ στο όνομα Εμμανουήλ Φάμελλος.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε για το 2023 συνολικό εισόδημα 66.158 ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του να πηγαίνει στα ταμεία του Περισσού. Οι καταθέσεις του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ ανέρχονται σε 10.684 ευρώ, ενώ εμφανίζει 2 εγγραφές σε ακίνητα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Φθιώτιδα.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε για το 2023 εισοδήματα 60.640 ευρώ, ενώ κατέχει μετοχές ύψους 15.016 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 268.849 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εμφανίζει εγγραφές σε 4 ακίνητα σε Μαγνησία, Χαλκιδική και Πέλλα, ενώ δεν δηλωνει στην κατοχή του αυτοκίνητο. Έχει συμμετοχή σε μια επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΛΓΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ». Δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Ο Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε για το 2023 εισοδήματα συνολικού ύψους 72.897 ευρώ και μετοχές ύψους 85.959 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 136.481 ευρώ. Εμφανίζει εγγραφές σε 2 ακίνητα στην ιδιαίτερη πατρίδα του τη Μεσσηνία. Δεν διαθέτει αυτοκίνητο, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε μόλις 792 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός για το 2023 δήλωσε εισοδήματα συνολικού ύψους 22.632 και καταθέσεις ύψους μόλις 1.978 ευρώ. Εμφανίζει εγγραφές σε 5 ακίνητα στην Πιερία, ενώ έχει στην κατοχή του ένα αυτοκίνητο. ΟΙ δανειακές υποχρεώσεις ωστόσο, ανέρχονται σε 107.841 ευρώ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε για το 2023 εισόδημα 102.553 ευρώ και μετοχές που αποτιμώνται σε 121,76 ευρώ. Οι καταθέσεις της ανέρχονται σε 5.355 ευρώ. Εμφανίζεται σε 8 εγγραφές ακινήτων σε Αγία Παρασκευή και Αιδηψό και έχει στην κατοχή της 1 αυτοκίνητο. Συμμετέχει σε μια επιχείρηση «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ». Οι δανειακές της υποχρεώσεις ανέρχονται σε 1.952 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Πόθεν Έσχες: Τι δήλωσαν για την περιουσιακή τους κατάσταση τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου – Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

Στο χείλος της καταστροφής η κτηνοτροφία: Ακατανόητη η άρνηση της κυβέρνησης στον εμβολιασμό των ζώων – Χωρίς σχέδιο το υπουργείο