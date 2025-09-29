search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 13:05
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 11:44

Το πόθεν έσχες του βουλευτή Παύλου Σαράκη: Από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

29.09.2025 11:44
srakis new

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης (εξελέγη με την Ελληνική Λύση) φέρεται να είναι το πλουσιότερο μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας λόγω της αστρονομικής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

το ποσό των 18,4 εκατ. ευρώ είναι το μερίδιο που έλαβε από ποσό λίγο πάνω από 30 εκατ. ευρώ που δόθηκαν συνολικά από τις αμερικανικές αρχές σε δικηγόρους και προστατευόμενους μάρτυρες.

SARAKIS_PAYLOS_4146215_2024eΛήψη

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

σαρακησ_παυλοσ_4148573_2023Λήψη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
metlen
ADVERTORIAL

Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας

arnaoutoglou-bisbikis-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στην στραβή να την κάνεις» (Video)

Hotel_Elvira_Mega
MEDIA

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

eon_euroleague_adv
ADVERTORIAL

H μεγαλύτερη EuroLeague όλων των εποχών με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό κάνει τζάμπολ με «διαβολοβδομάδα» στο παρκε του Novasports!

tsipras_0409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 13:02
metlen
ADVERTORIAL

Η Protergia απορροφά τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας

arnaoutoglou-bisbikis-new
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Δεν μπορείς να χορεύεις ζεϊμπεκιές και στην στραβή να την κάνεις» (Video)

Hotel_Elvira_Mega
MEDIA

MEGA: Νέα «αιχμή δόρατος» στη μάχη τηλεθέασης η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA» – Οι… καραμπόλες που προκαλούνται

1 / 3