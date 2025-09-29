Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης

Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θέλουν να καθυστερήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη διάρκεια του briefing και ερωτηθείς σχετικά, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ο Πάνο Ρούτσι άρχισε απεργία πείνας «σταθήκαμε δίπλα του σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που προβάλλει κάποια αιτήματα για το παιδί που έχασε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα».

«Τα κόμματα ζητάνε δικαιοσύνη, όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, αλλά σε μια δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανέναν άλλο», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «όποιος θέλει από το πολιτικό σύστημα να παραστήσει τον αυτόκλητο δικαστή, να ξέρει ότι δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά έναν δεύτερο γύρο αυτής της χυδαίας και απαράδεκτης προσπάθειας εργαλειοποίησης που επιχείρησαν αυτά τα κόμματα μαζί με στόχο να αναζητήσουν ψήφους στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων».

«Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και των λαθρεμπόρων που δήθεν έκρυβε και συγκάλυπτε η κυβέρνηση», είπε ο Π. Μαρινάκης. «Βρήκαν ευκαιρία πάνω σε αυτό τον άνθρωπο και παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία, να στηθούν και πάλι δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να πάρουν πολιτικά οφέλη και κάποιοι επικεφαλής κομμάτων του Κοινοβουλίου χρησιμοποιώντας και τη νομική τους ιδιότητα, προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις προκειμένου να μην αρχίσει η δίκη των Τεμπών».

Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε ότι τα κόμματα αυτά «δεν θα κάνουν τη χώρα μπανανία», ενώ ειδικά για το θέμα της εκταφής και τη διαφοροποίηση της ΝΔ σημείωσε ότι «αν καθόμαστε εκπροσωπόντας το οιοδήποτε κόμμα και παραγγέλνουμε αποφάσεις από τη δικαιοσύνη, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε; Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι καν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Αντί η αντιπολίτευση να κάνει κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, μετατρέπεται σε εισαγγελείς, σε ανακριτές, εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο».

