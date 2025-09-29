search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 14:53
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2025 14:03

Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης

29.09.2025 14:03
marinakis_0209_1920-1080_new

Σφοδρή επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θέλουν να καθυστερήσει η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στη διάρκεια του briefing και ερωτηθείς σχετικά, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ο Πάνο Ρούτσι άρχισε απεργία πείνας «σταθήκαμε δίπλα του σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην στέκεται στο πλευρό ενός πατέρα που προβάλλει κάποια αιτήματα για το παιδί που έχασε σε αυτό το τραγικό δυστύχημα».

«Τα κόμματα ζητάνε δικαιοσύνη, όλοι ζητάμε δικαιοσύνη, αλλά σε μια δημοκρατία η δικαιοσύνη αποδίδεται από τους δικαστές και από κανέναν άλλο», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι «όποιος θέλει από το πολιτικό σύστημα να παραστήσει τον αυτόκλητο δικαστή, να ξέρει ότι δεν θα επιτρέψουμε θεσμικά έναν δεύτερο γύρο αυτής της χυδαίας και απαράδεκτης προσπάθειας εργαλειοποίησης που επιχείρησαν αυτά τα κόμματα μαζί με στόχο να αναζητήσουν ψήφους στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων».

«Είναι ξεκάθαρο τι προσπαθούν να κάνουν τα κόμματα του ξυλολίου, των χαμένων βαγονιών και των λαθρεμπόρων που δήθεν έκρυβε και συγκάλυπτε η κυβέρνηση», είπε ο Π. Μαρινάκης. «Βρήκαν ευκαιρία πάνω σε αυτό τον άνθρωπο και παίζουν ξανά τα ρέστα τους για να διχάσουν την κοινωνία, να στηθούν και πάλι δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να πάρουν πολιτικά οφέλη και κάποιοι επικεφαλής κομμάτων του Κοινοβουλίου χρησιμοποιώντας και τη νομική τους ιδιότητα, προσπαθούν να παίξουν καθυστερήσεις προκειμένου να μην αρχίσει η δίκη των Τεμπών».

Στο πλαίσιο αυτό δήλωσε ότι τα κόμματα αυτά «δεν θα κάνουν τη χώρα μπανανία», ενώ ειδικά για το θέμα της εκταφής και τη διαφοροποίηση της ΝΔ σημείωσε ότι «αν καθόμαστε εκπροσωπόντας το οιοδήποτε κόμμα και παραγγέλνουμε αποφάσεις από τη δικαιοσύνη, τότε για ποια δημοκρατία μιλάμε; Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι καν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ πολιτικών κομμάτων. Αντί η αντιπολίτευση να κάνει κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, μετατρέπεται σε εισαγγελείς, σε ανακριτές, εργαλειοποιεί τον ανθρώπινο πόνο».

Διαβάστε επίσης

Το πόθεν έσχες του βουλευτή Παύλου Σαράκη: Από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

Τα πόθεν έσχες του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Τα εισοδήματα, τα ακίνητα, οι μετοχές και τα δάνεια

Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

samaras-papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

bisbikaros_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τέμπη: Δεν θα επιτρέψουμε δεύτερο γύρο εργαλειοποίησης

dimitrakopoulos_floridis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δημητρακόπουλος «αδειάζει» Φλωρίδη – Σε 2 μήνες οι τοξικολογικές εξετάσεις, καμία καθυστέρηση δίκης ή παραγραφή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
olympiakos-panigiriko-levadeiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πήρε θέση η ΚΕΔ για την παρωδία με το VAR στο «Καραϊσκάκης»: «Κανονικά έπρεπε να ακυρωθεί το γκολ» (Video)

vroxi-andras
ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσιμο» στους μετεωρολόγους από πολίτες για την κακοκαιρία που τελικά δεν χτύπησε την ξηρά - Τι απάντησε ο Τσατραφύλλιας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

gefyra-kina
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εγκαινιάστηκε η ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Δρομολόγιο δύο ωρών θα γίνεται σε… 2 λεπτά (video)

denis matsuev
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Μέγαρο Μουσικής: Ανακοίνωσε Σοστακόβιτς και οι χρήστες δεν «ψήνονται» μετά τον αποκλεισμό του Ματσούεφ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.09.2025 14:52
eurovision_logo
MEDIA

Eurovision 2026: Πρώτη τοποθέτηση από τη Σουηδία στο ζήτημα συμμετοχής του Ισραήλ στο διαγωνισμό μέσω ΚΑΝ

samaras-papandreou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

bisbikaros_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Ποινική δίωξη για πλημμέλημα, που διέλυσε αρκετά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη

1 / 3