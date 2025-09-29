Τα… μυστήρια του Πόθεν Έσχες: Ο βουλευτής που έζησε με… 60 ευρώ, μισθώσεις 99 ετών και άλλα περίεργα

Από την μελέτη των Πόθεν Έσχες των… εθνοπατέρων προκύπτουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία σίγουρα προκαλούν ερωτήματα στους πολίτες.

Για παράδειγμα, το 2022, πριν εκλεγεί βουλευτής με τους Σπαρτιάτες, ο Μιχάλης Γαυγιωτάκης δήλωσε ετήσιο εισόδημα μόλις 60 ευρώ και καταθέσεις 23,73 ευρώ (το επόμενο έτος, βουλευτής πια, δήλωσε εισοδήματα ύψους 43.330 ευρώ). Και εδώ γεννάται η απορία: πώς ζει ένας άνθρωπος με 60 ευρώ το χρόνο;

Επίσης, ο Μανώλης Χνάρης από το ΠΑΣΟΚ το 2022 δήλωνε εισόδημα μόλις 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ καταθέσεις. Έναν χρόνο αργότερα, οπότε και «μπήκε» στη Βουλή το εισόδημά του αυξήθηκε αγγίζοντας τις 49.297 ευρώ. Και πάλι υπάρχει το ερώτημα πώς ένας κτηνοτρόφος με ισχυρή παρουσία έχει τόσο χαμηλό εισόδημα.

Από την άλλη, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προτίμησε να αποκτήσει διαμέρισμα στο Λονδίνο, με τιμή 1,55 εκατ. λιρών με τη μέθοδο της μακράς μίσθωσης (leasehold) διαρκείας 99 ετών από 01.01.2012 στην οποία ο υπόχρεος υπεισήλθε από 06.07.2023 (αν και στο Πόθεν Έσχες εκ παραδρομής γράφηκε… 999 χρόνια). Το λες και… επένδυση μακράς διάρκειας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Πόθεν Έσχες της προέδρου της Φωνής Λογικής, Αφροδίτης Λατινοπούλου, καθώς το 2023 δήλωσε ετήσιο εισόδημα μόλις 3.000 ευρώ από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Άλλο ένα πολιτικό πρόσωπο που ζει με εισόδημα κάτω ακόμα και από το όριο της φτώχειας.

Η πιο εντυπωσιακή ετήσια αύξηση εισοδήματος καταγράφεται στο Πόθεν Έσχες του ανεξάρτητου βουλευτή Παύλου Σαράκη, ο οποίος στη δήλωση του 2022 δήλωσε ως «εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα» 178.799,10 ευρώ, ενώ την επόμενη χρονιά δήλωσε 18.442.402,10 ευρώ. Τα επιπλέον 18 εκατ. ευρώ αφορούν στις νομικές υπηρεσίες που παρείχε για την υπόθεση Novartis στις ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι Κυριάκος Βελόπουλος είχε αναφέρει στη Βουλή ότι ο πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης είχε λάβει το ποσό των 30 εκατ. ευρώ.

Τέλος, άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι η Σεμίνα Διγενή του ΚΚΕ διαθέτει καταθετικό λογαριασμό – μαζί με τρίτους, πάντως – στην Deutsche Bank.

Διαβάστε επίσης

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Αντώνης Σαμαράς – Γιώργος Παπανδρέου: Τι δηλώνουν στα πόθεν έσχες τους οι δύο πρώην πρωθυπουργοί

Πόθεν Έσχες: 37.500 ευρώ από τα βραβεία Ειρήνης για τον Αλέξη Τσίπρα – Πού τα διέθεσε