29.09.2025 12:34

Πόθεν Έσχες: Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αλέξη Τσίπρα

29.09.2025 12:34
Εισοδήματα ύψους 106.783,34 ευρώ δήλωσε για το 2022 (πόθεν έσχες 2023) ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τα 37.500 εξ αυτών να αφορούν βραβεία Ειρήνης από τα κρατίδια της Έσσης και της Βεστφαλίας και δόθηκαν για υποτροφίες.

Όσον αφορά τις καταθέσεις ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μοναδικός δικαιούχος σε λογαριασμός με 120.897,6 ευρώ στην Εθνική από εισοδήματα του 2022 και προηγούμενων ετών αλλά και συνδικαιούχος σε άλλους τρεις λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα ύψους 80.512,77 ευρώ

Σε επίπεδο ακινήτων, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ένα διαμέρισμα στην Αττική από γονική παροχή ενώ δηλώνει και μια μηχανή 652 κ.ε. από το 2007.

Το επόμενο οικονομικό έτος (2023) στο πόθεν έσχες του ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει εισοδήματα 57.178,19 από τη βουλευτική αποζημίωση και 6.000 από ακίνητα.

Οι καταθέσεις του ήταν 259.604,57 ευρώ, αυξημένες κατά 59.000 σε σχέση με το 2022. Παράλληλα δηλώνει για πρώτη φορά και τη συμμετοχή στο Ινστιτούτο για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία που φέρει το όνομά του.

