Πόθεν Έσχες: Αγορές και αυξήσεις περιουσίας για υπουργούς και βουλευτές – Οι πιο σημαντικές μεταβολές στις δηλώσεις  

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για τα έτη 2023 και 2024, οι οποίες αφορούν στις χρήσεις του 2022 και του 2023 αντίστοιχα

Ενδιαφέρον έχουν οι μεγαλύτερες μεταβολές από ένα οικονομικό έτος, στο επόμενο για κάθε πολιτικό πρόσωπο.

Ο Μάκης Βορίδης κατά το οικονομικό έτος 2023 αγόρασε ομόλογα της «Μυτιληναίος» αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Πειραιώς αξίας 900.000 ευρώ.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εκποίησε/διέγραψε διαμέρισμα που είχε ως επαγγελματική στέγη 100 τ.μ. στην Αθήνα στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225.000 και απέκτησε καταβάλλοντας 18.000 ευρώ η δενδροκαλλιέργεια 763 τ.μ. στους Παξούς.

Ο Νίκος Δένδιας αγόρασε διαμέρισμα 130 τ.μ. στο Λονδίνο αξίας 1,55 εκατομμυρίων λιρών. Στο «πόθεν έσχες» υπάρχει σημείωση πως το διαμέρισμα αγοράστηκε με δικαίωμα μακράς μίσθωσης (“leasehold”) διαρκείας 999 ετών από 01.01.2012 στην οποία ο υπόχρεος υπεισήλθε από 06.07.2023 (βλ. τίτλο NGL930/147 του Κτηματολογίου (“HM Land Registry).Εκ του τιμήματος, ποσόν £250.000 καλύφθηκε από εισοδήματα προηγ ετών και ποσόν £1.300.000 από εισοδήματα έτους 2023 και προμέρισμα χρήσης 2023, όπως και λοιπά έξοδα συναλλαγής.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη απέκτησε μονοκατοικία 687 τ.μ. στοπ Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα, στον 5ο όροφο του κτιρίου. Το πρώτο ακίνητο αποκτήθηκε με γονική παροχή και απέκτησε το 50% ενώ για το διαμέρισμα εμφανίζει πλήρη κυριότητα 100%. Για την αγορά κατέβαλε 570.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Ουπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρουτο 2023 αγόρασε ακίνητο 126 τ.μ. σε οικόπεδο 1,9 στρεμμάτων στις Σπέτσες καταβάλλοντας το ποσό των 779.841 ευρώ

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης αγόρασε με τη σύζυγό του τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη συνολικής αξίας 72.000 ευρώ.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Φάνης Παππάς αγόρασε στον Σοχό Θεσσαλονίκης πέντε χωράφια συνολικής αξίας περίπου 17.500 ευρώ.

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλειου αγόρασε διαμέρισμα 87 τετραγωνικών στις Σέρρες έναντι 39.215 ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης αγόρασε το 2023 ομόλογα συνολικής αξίας 671.000 ευρώ.

Δυο βοσκοτόπια συνολικής αξίας 3.500 ευρώ στη Χίο αγόρασε κατά 50% ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε το 2023 εισόδημα 614.884,17 ευρώ, έχει θυρίδα και επίσης, έχει δύο δάνεια στην Παγκρήρια 255.886,30 και 97.476,42 ευρώ.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη Αττικής. Σύμφωνα με την δήλωση για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 307.491 ευρώ. Τα χρήματα προήλθαν από δάνειο το οποίο ωστόσο δεν καταγράφεται στον πίνακα με τις δανειακές οφειλές των υπόχρεων. Συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η μη καταγραφή του δανείου έγινε εκ παραδρομής και θα διορθωθεί.

Ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζει αγορά μετοχές και μετρητά (παράγωγα) αξίας 813.387 δολαρίων.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Νίκος Παππάς πούλησε διαμέρισμα στον δήμο Αθηναίων αξίας 73.000 ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ Μανώλης Κεφαλογιάννης αγόρασε το 2023 ομόλογα συνολικής αξίας 671.000 ευρώ.

Διόλου ευκαταφρόνητο το εισόδημα όπως και οι καταθέσεις της Έλενας Ακρίτα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε το ‘23 εισοδήματα ύψους 185.000 και το ‘22 ύψους 133.269. Οι καταθέσεις της φτάνουν τις 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας. Έχει συνολικώς 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δυο διαμερίσματα σε Ηνωμένο Βασίλειο.

Μόλις 60 ευρώ δήλωνε εισόδημα το 2022 ο πρώην Σπαρτιάτης Μιχαήλ Γαυγιωτάκης με τις καταθέσεις του να ανέρχονται σε 23,73 ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα ωστόσο, που εξελέγη βουλευτής δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

Ο Μανώλης Χνάρης από το ΠΑΣΟΚ το 2022 δήλωνε εισόδημα 4.856 ευρώ και 2.711 ευρώ καταθέσεις. Έναν χρόνο αργότερα, οπότε και “μπήκε” στη Βουλή το εισόδημά του αυξήθηκε αγγίζοντας τις 49.297 ευρώ. Ο κ. Χνάρης διαθέτει μια μονοκατοικία και ένα οικόπεδο στο Ρέθυμνο όπως και αρκετές δενδροκαλλιέργειες και βοσκοτόπια στην περιοχή (28 εγγραφές σε ακίνητα).

Η Σεμίνα Διγενή του ΚΚΕ δήλωσε εισόδημα 160.273,81 ευρώ και καταθεση -μεταξύ άλλων -και 8.703,27 ευρώ στη Deutsche Bank.

