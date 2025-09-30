search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το εύρημα της ALCO που προβλημάτισε περισσότερο το Μαξίμου

maximou_1003_1460-820_new

Η δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του Alpha δεν ήταν καλή για την κυβέρνηση, καθώς αποτύπωσε με τον πλέον εμφανή τρόπο τη δυσφορία των πολιτών για τον τρόπο που πολιτεύεται.

Ωστόσο, υπάρχει ένα εύρημα της μέτρησης που μαθαίνουμε ότι προκάλεσε μεγάλο προβλήματισμό στο Μαξίμου: το γεγονός ότι το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική.

Η κυβέρνηση μέχρι σήμερα είχε καταφέρει να περάσει στον κόσμο την αίσθηση ότι – σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις – έχει ισχυρά αντανακλαστικά και καταφέρνει να σκύβει γρήγορα πάνω από τα προβλήματα και να δίνει λύσεις.

Ενίοτε οι λύσεις αυτές δεν ήταν ολοκληρωμένες ή πλήρως αποτελεσματικές. Ωστόσο, υπήρχε η αίσθηση ότι όταν προκύψει ένα ζήτημα η κυβέρνηση θα το αντιληφθεί γρήγορα και θα προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει.

Η αίσθηση αυτή πλέον έχει χαθεί και για το Μαξίμου αυτή είναι μια μείζονα απώλεια, καθώς αναγνωρίζει ότι η έλλειψη αποτελεσματικότητας συνήθως ακολουθείται από… άρση εμπιστοσύνης από τους πολίτες.

1 / 3