ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 12:41
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κώστας Καραμανλής: Επανεμφάνιση και παρέμβαση σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Νέα ομιλία από τον Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση – που θα γίνει στην Παλαιά Βουλή – προς τιμή της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που έγινε Πρόεδρος της Βουλής το – μακρυνό – 2004.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή που είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας και των θεσμών, αλλά και του Κοινοβουλευτισμού.

Στο ίδιο πάνελ θα είναι και ο νυν Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πανεπιστημιακός και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Θόδωρος Φορτσάκης καθώς και η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου.

Τη συζήτηση θα την συντονίσει η δημοσιογράφος – και υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία –  Βίκυ Φλέσσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ηρώδου Αττικού εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συνύπαρξη μετά απο καιρό δύο πρωθυπουργών – Μητσοτάκη και Καραμανλή – στην ίδια εκδήλωση παρουσιάζει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον.

1 / 3