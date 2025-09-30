Κώστας Καραμανλής: Επανεμφάνιση και παρέμβαση σε εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα ομιλία από τον Κώστα Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση – που θα γίνει στην Παλαιά Βουλή – προς τιμή της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που έγινε Πρόεδρος της Βουλής το – μακρυνό – 2004.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή που είναι η ποιότητα της δημοκρατίας μας και των θεσμών, αλλά και του Κοινοβουλευτισμού.
Στο ίδιο πάνελ θα είναι και ο νυν Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πανεπιστημιακός και πρώην βουλευτής της ΝΔ, Θόδωρος Φορτσάκης καθώς και η πανεπιστημιακός Μερόπη Σπυροπούλου.
Τη συζήτηση θα την συντονίσει η δημοσιογράφος – και υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία – Βίκυ Φλέσσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Ηρώδου Αττικού εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η συνύπαρξη μετά απο καιρό δύο πρωθυπουργών – Μητσοτάκη και Καραμανλή – στην ίδια εκδήλωση παρουσιάζει αν μη τι άλλο ενδιαφέρον.
Διαβάστε επίσης
Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι
Νίκος Παππάς: «Άγνωστος άνδρας με απείλησε και προσπάθησε να με χτυπήσει» – Επεισόδιο στο Κολωνάκι για τον ευρωβουλευτή
Το εύρημα της ALCO που προβλημάτισε περισσότερο το Μαξίμου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.