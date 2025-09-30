search
30.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.09.2025 18:24

Εξεταστική-ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ο Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του» λένε πηγές της ΝΔ

30.09.2025 18:24
«Με τη σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελος Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Σημανδράκος «επίσης, κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην ”αλυσίδα” μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».

Οι πηγές της συμπολίτευσης σημειώνουν ότι «οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν ιδιαίτερη σημασία, ώστε να φανούν όλες οι δυσλειτουργίες που διαχρονικά υπήρχαν στο σύστημα των επιδοτήσεων -όπως παραδέχθηκε και ο κ. Σημανδράκος- και να εξυγιανθεί πλήρως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση μέσω και της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ».

«Για αυτό ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα είχε τη συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ.

