«Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια»: Η απάντηση της Κωνσταντοπούλου στην επίθεση Γεωργιάδη για Ρούτσι

Τις δηλώσεις Γεωργιάδη στο Mega σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει για 20η ημέρα την απεργία πείνας.

«Η κα Κωνσταντοπούλου απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης. Παίζει θέατρο με αποκλειστικό σκοπό να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», ο υπουργός Υγείας, εξαπολύοντας εκ νέου τα πυρά του στους γιατρούς που παρακολουθούν τον πατέρα – απεργό πείνας.

«Αυτό που συμβαίνει είναι η απόλυτη ύβρις απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Υπάρχει ένας χαροκαμένος πατέρας που δίνει αγώνα ζωής, για να μάθει από τι πέθανε το παιδί του, τι σκότωσε το παιδί του. Αυτό που κάθε γονιός έχει δικαίωμα να ζητήσει να το μάθει», επισήμανε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Το συγκεκριμένο γελοίο πρόσωπο επιτελεί ένα ρόλο»

«Το συγκεκριμένο γελοίο πρόσωπο επιτελεί ένα ρόλο, και είναι ο ρόλος του αποπροσανατολισμού και της σπίλωσης του αγώνα των οικογενειών. Οι άνθρωποι που έχασαν τους ανθρώπους τους κι εγώ τους συμπαρίσταμαι, γιατί θεωρώ αυτόν τον αγώνα δίκαιο. Την αλήθεια την μπαζώνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν θέλει να γίνει η πραγματική δίκη, η κυβέρνηση έχει προστατέψει τον Καραμανλή, τον Τριαντόπουλο και τον Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση ελέγχει τη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Μάλιστα, σε ερώτηση για το αν απέφυγε να παραλάβει το αίτημα του δικαστηρίου για εκταφή απάντησε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε: «Δεν υπάρχει κανένα αίτημα δικαστηρίου. Χθες ήταν κλειστά όλα τα δικαστήρια, ήταν του Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Δεν υπάρχει κανένα δικαστήριο που με έψαξε χθες, κανένας εισαγγελέας που με έψαξε. Αυτό που έκαναν κάποιοι πονηροί για να στήσουν αυτή την ιστορία ήταν μία πρόσκληση αστυνομικού για να γίνει εκταφή την Πέμπτη 9 του μήνα χωρίς να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις».

«Η οικογένεια (Ρούτσι) έχει πει ”μην τολμήσετε να πειράξετε τον τάφο του παιδιού μας, χωρίς να έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις, τοξικολογικές, βιοχημικές, εργαστηριακές”. Και για να συνεννοούμαστε δεν θα τις κάνουν οι ιατροδικαστές της κυβέρνησης, οι οποίοι μπάζωσαν τον χώρο και δεν έκαναν τις εξετάσεις. Δεν θα τις κάνουν πρόσωπα που πήραν εντολές το 2023 να μην κάνουν το καθήκον τους», διαμήνυσε μεταξύ άλλων.

