Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

Στις συνεργασίες, στην κοστολόγηση του προγράμματος, και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για το άρθρο 86 αναφέρθηκε κατά την ομιλία του από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς.

Ως προς τις συνεργασίες συμφώνησε με τα όσα είπε στην εισήγησή του ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζοντας ότι τώρα η ευθύνη είναι στα άλλα προοδευτικά κόμματα. Σημείωσε δε με νόημα πως «στα σενάρια περί διάσπασης που διακινεί η ΝΔ απαντάμε με πράξεις ενότητας».

Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι ο λογαριασμός βγαίνει, παραπέμποντας και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απαντώντας και στην σχετική κριτική ορισμένων στελεχών.

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ συνέστησε προσοχή σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το άρθρο 86 σχετικά. Καταρχάς, προειδοποίησε ότι η αλλαγή του άρθρου 86 θα ξεκινήσει από τον Μητσοτάκη. «Ο Μητσοτάκης δια της πλειοψηφίας κατάργησε την υποχρέωση της Βουλής να κάνει έρευνα. Θέλει συνταγματική αλλαγή για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να ελέγξει “δικούς του”, όπως ο Καραμανλής».

Τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ένας λαϊκισμός σε σχέση με το άρθρο 86, και ότι είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η συζήτηση όπως γίνεται, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να ακυρωθούν ποινικές αρμοδιότητες της Βουλής. Το πραγματικό πρόβλημα είναι, είπε, «η απόλυτη πλειοψηφία που έχει το πρώτο κόμμα σε αυτές τις επιτροπές».

