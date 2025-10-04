search
04.10.2025 20:34

Ενωτικός ο Παππάς στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: «Η ΝΔ διακινεί σενάρια διάσπασης – Να απαντήσουμε με ενότητα»

Στις συνεργασίες, στην κοστολόγηση του προγράμματος, και στην συζήτηση που έχει ανοίξει για το άρθρο 86 αναφέρθηκε κατά την ομιλία του από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς.

Ως προς τις συνεργασίες συμφώνησε με τα όσα είπε στην εισήγησή του ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζοντας ότι τώρα η ευθύνη είναι στα άλλα προοδευτικά κόμματα. Σημείωσε δε με νόημα πως «στα σενάρια περί διάσπασης που διακινεί η ΝΔ απαντάμε με πράξεις ενότητας».

Σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι ο λογαριασμός βγαίνει, παραπέμποντας και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, απαντώντας και στην σχετική κριτική ορισμένων στελεχών.

Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ συνέστησε προσοχή σε σχέση με τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το άρθρο 86 σχετικά. Καταρχάς, προειδοποίησε ότι η αλλαγή του άρθρου 86 θα ξεκινήσει από τον Μητσοτάκη. «Ο Μητσοτάκης δια της πλειοψηφίας κατάργησε την υποχρέωση της Βουλής να κάνει έρευνα. Θέλει συνταγματική αλλαγή για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να ελέγξει “δικούς του”, όπως ο Καραμανλής».

Τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ένας λαϊκισμός σε σχέση με το άρθρο 86, και ότι είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η συζήτηση όπως γίνεται, προσθέτοντας ότι δεν πρέπει να ακυρωθούν ποινικές αρμοδιότητες της Βουλής. Το πραγματικό πρόβλημα είναι, είπε, «η απόλυτη πλειοψηφία που έχει το πρώτο κόμμα σε αυτές τις επιτροπές».

ΚΟΣΜΟΣ

«Βούλιαξε» η Ευρώπη από τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: Χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους σε Ρώμη, Βαρκελώνη και Λονδίνο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΛ-Βόλος 2-5: Παράσταση για έναν ρόλο το ντέρμπι της Θεσσαλίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγανακτισμένη απάντηση της Σοφίας Μητσοτάκη στον Καραχάλιο: «Έλεος με τα fake news»

ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ: Καταγγελίες για κακομεταχείρισή της από το Ισραήλ προς παραδειγματισμό – «Την έσυραν από τα μαλλιά, την χτύπησαν, μπροστά μας»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1: Σεφτές στις νίκες για τα «Λιοντάρια»

MEDIA

Τηλεθέαση, λες και είχε ποδοσφαιρική μετάδοση, ο Alpha την Πέμπτη (2/10) - Απογειώθηκε χάρη και στη σειρά «Να με λες μαμά»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανία: Ενεργή εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο θέλουν ΗΠΑ και Γαλλία - Πιέζουν για πώληση Mirage στο Κίεβο

MEDIA

Power Talk: Τέλος η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα υπολογίζονται πλέον κάθε 15 λεπτά

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Πόσα ευρώ καίει σε ρεύμα στα 100 km; – Παραδείγματα

