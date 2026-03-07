search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.03.2026 11:37

Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: «Οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι περιφερειάρχης»

07.03.2026 11:37
NIKOS_XARDALIAS_1602

Την αποφασιστική παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής και την ουσιαστική συμβολή του Περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, στο έργο που παρέμενε εγκλωβισμένο για χρόνια στη γραφειοκρατία, εξύμνησε ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης.

Ο Γιώργος Κουτελάκης δεν αρκέστηκε σε ένα δημόσιο ευχαριστώ για το νέο κλειστό Γυμναστήριο Αρτάκης, που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης 23 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά επισήμανε πως η πόλη θα γράψει το όνομά του «με ανεξίτηλα γράμματα στην τεράστια αθλητική ιστορία της».

«Οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι Περιφερειάρχης», έγραψε στο Facebook.


Το νέο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027, θα είναι ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό αθλητικό κέντρο 3.500 θέσεων, το οποίο θα αναπτυχθεί σε τέσσερα υπόγεια και δύο ισόγεια επίπεδα.

