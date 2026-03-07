Εύσημα Κουτελάκη για Χαρδαλιά: «Οι δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι περιφερειάρχης»

Την αποφασιστική παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής και την ουσιαστική συμβολή του Περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, στο έργο που παρέμενε εγκλωβισμένο για χρόνια στη γραφειοκρατία, εξύμνησε ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης.

Ο Γιώργος Κουτελάκης δεν αρκέστηκε σε ένα δημόσιο ευχαριστώ για το νέο κλειστό Γυμναστήριο Αρτάκης, που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης 23 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά επισήμανε πως η πόλη θα γράψει το όνομά του «με ανεξίτηλα γράμματα στην τεράστια αθλητική ιστορία της».

«Οι Δήμοι της Περιφέρειας Αττικής είναι τυχεροί που είσαι Περιφερειάρχης», έγραψε στο Facebook.



Το νέο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027, θα είναι ένα υπερσύγχρονο βιοκλιματικό αθλητικό κέντρο 3.500 θέσεων, το οποίο θα αναπτυχθεί σε τέσσερα υπόγεια και δύο ισόγεια επίπεδα.

Διαβάστε επίσης:

Με τρία δικαστικά μέτωπα θα πάει στις κάλπες η κυβέρνηση

Επιμένει για τις υποκλοπές ο Ανδρουλάκης με προ ημερησίας για το κράτος δικαίου

Όλο και πιο επιθετικός ο Μητσοτάκης προς τα δεξιά του



