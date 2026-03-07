Όλο και πιο επιθετικός ο Μητσοτάκης προς τα δεξιά του

Διπλή επίθεση Μητσοτάκη στα… δεξιά του, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο και την περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού, καθώς ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Κύπρο.

Καταρχάς στο στόχαστρό του μπήκε και πάλι ο Αντώνης Σαμαράς, με τον πρωθυπουργό να λέει ότι:

«Στα “αχαρτογράφητα νερά” αυτών των νέων διεθνών ανακατατάξεων η εσωτερική σταθερότητα της χώρας γίνεται ακόμα περισσότερο προϋπόθεση ασφάλειας αλλά και προόδου, καλώντας όλους μας σε αυτήν την αίθουσα να αντιληφθούμε ότι είναι καιρός τα μικρά και τα κομματικά να υποχωρούν, επιτέλους, μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Και η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα τη θέση της σε μια ευρύτερη οπτική. Και η συναίνεση που ενώνει να επικρατήσει έναντι των συνθημάτων που διχάζουν».

Και συμπλήρωσε δηκτικά: «Ας τα σκεφτούν όλα αυτά και οι “επαγγελματίες ανησυχούντες”, πότε για την υπεύθυνη θέση της χώρας, πότε και για το Διεθνές Δίκαιο, και ας αντιληφθούν, επιτέλους, ότι η εξωτερική και η αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά ασκείται με εθνικά κριτήρια».

Και στη δευτερολογία του αφιέρωσε μια «αιχμή» στα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, για τα οποία είπε ότι:

«Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης η χώρα πάντα να επιστρατεύει την εθνική της ισχύ για να υπερασπίζεται τη δική της κυριαρχία. Διαπίστωσα μία αμηχανία και μία σχετική αφωνία για την πρωτοβουλία αυτή της ελληνικής κυβέρνησης. Ξέρετε, κάποτε είχα χαρακτηρίσει όλους αυτούς “πατριώτες της φακής”. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές, όταν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο».

Απολύτως φυσιολογικά όλα αυτά και, όπως φαίνεται, ο Μητσοτάκης θα γίνει ακόμα πιο επιθετικός όσο θα πλησιάζουν οι κάλπες…

