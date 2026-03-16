Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο

Τη διαβεβαίωση ότι «δεν υπάρχει ζήτημα εμπλοκής της Ελλάδας σε επιχείρηση στο Στενό του Ορμούζ» έδωσε στη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στο κάλεσμα Τραμπ για συμμετοχή κι άλλων χωρών στις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η Ελλάδα, ανέφερε ο Π. Μαρινάκης συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ASPIDES», η οποία είναι γεωγραφικά περιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά σε καμία περίπτωση το Στενό του Ορμούζ.

Στην επιχείρηση μετέχουν πλοία από την Ελλάδα και την Ιταλία, με βασικό στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. «Αυτή είναι η εμπλοκή της Ελλάδας», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, καθώς μετέχει μόνο σε επιχειρήσεις όπως οι «ASPIDES», που είναι υπό την αιγίδα της ΕΕ.

Παράλληλα, η Ελλάδα απευθύνει κάλεσμα προς το Ιράν να απέχει από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμη η καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και η επιστροφή στη διπλωματία.

Όσον αφορά στο αν θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα στήριξης των πολιτών, ο Π. Μαρινάκης ανέφερε: «Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί είναι δεδομένα και εφαρμόζονται και κινούνται στην σωστή κατεύθυνση. Προφανώς υπάρχει “οπλοστάσιο”, αλλά δεν είμαστε στο σημείο που χρειάζονται παραπάνω μέτρα. Έχουμε αποδείξει ότι δεν αφήνουμε αβοήθητους τους πολίτες. Όλα όμως στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας. Για να συζητήσουμε την οποιαδήποτε πρόταση της αντιπολίτευσης πρέπει να είναι κοστολογημένη. Τάζουν στους πολίτες χωρίς να λένε πόσο κοστίζουν».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είπε πως «σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ήδη, στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση ASPIDES, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της ΕΕ», και προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο».

