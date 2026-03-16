ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
16.03.2026 14:18

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα απευθείας από… Λουξεμβούργο η νέα δικογραφία

16.03.2026 14:18
opekepe

Την αποκάλυψη ότι η διαβόητη δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο και θα αποσταλεί απευθείας στη Βουλή έκανε η Ιωάννα Μάνδρου.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι «όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ζητείται η άρση βουλευτικής ασυλίας για αρκετούς βουλευτές. Ονόματα δεν έχω επιβεβαιώσει γιατί θέλω να είμαι και απολύτως ακριβής. Η άρση ασυλίας ζητείται για ηθική αυτουργία, δηλαδή για συμμετοχή σε παράνομες επιδοτήσεις».

Επισήμανε δε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και σε υπουργούς και αν οι περίπου δέκα βουλευτές για τους οποίους ζητείται άρση ασυλίας είναι μόνο του κυβερνώντος κόμματος, αν και είναι η μεγάλη πλειοψηφία. «Τα δεδομένα είναι ότι η δεύτερη δικογραφία είναι έτοιμη, είναι στο Λουξεμβούργο, γυρίζει εντός των ημερών με τέλος του μήνα πίσω και πάει στη Βουλή, ζητεί άρση ασυλίας για αρκετούς βουλευτές, με στοιχεία τα οποία είναι επιβεβαιωμένα», κατέληξε.

boris pistorius
mega_logo
ekatommyriouchos-new
sean-penn
smart_aftokinito_1603_1920-1080_new
venzini-new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
xristos pappous dimarxow fylis – new
polemos iran ipa 99- new
taxi apergia new
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 14:43
boris pistorius
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή απάντηση Πιστόριους για την απαίτηση Τραμπ να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος»

mega_logo
MEDIA

MEGA: Συμπληρώνεται σταδιακά το παζλ συντελεστών στη νέα πρόταση μυθοπλασίας «Δύο μαύρα πουκάμισα» της επόμενης σεζόν

ekatommyriouchos-new
MEDIA

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης «έχασε» τις 300.000 ενώ ήξερε την απάντηση – Με πόσα χρήματα έφυγε (Video)

