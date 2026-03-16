Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα απευθείας από… Λουξεμβούργο η νέα δικογραφία

Την αποκάλυψη ότι η διαβόητη δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη βρίσκεται στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο και θα αποσταλεί απευθείας στη Βουλή έκανε η Ιωάννα Μάνδρου.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, η δημοσιογράφος σημείωσε ότι «όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ζητείται η άρση βουλευτικής ασυλίας για αρκετούς βουλευτές. Ονόματα δεν έχω επιβεβαιώσει γιατί θέλω να είμαι και απολύτως ακριβής. Η άρση ασυλίας ζητείται για ηθική αυτουργία, δηλαδή για συμμετοχή σε παράνομες επιδοτήσεις».

Επισήμανε δε ότι προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και σε υπουργούς και αν οι περίπου δέκα βουλευτές για τους οποίους ζητείται άρση ασυλίας είναι μόνο του κυβερνώντος κόμματος, αν και είναι η μεγάλη πλειοψηφία. «Τα δεδομένα είναι ότι η δεύτερη δικογραφία είναι έτοιμη, είναι στο Λουξεμβούργο, γυρίζει εντός των ημερών με τέλος του μήνα πίσω και πάει στη Βουλή, ζητεί άρση ασυλίας για αρκετούς βουλευτές, με στοιχεία τα οποία είναι επιβεβαιωμένα», κατέληξε.

