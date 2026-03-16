Από την Αυστραλία στη… Θεσσαλονίκη για την 25η Μαρτίου ο Μητσοτάκης

Τι Λωζάννη, τι Κοζάνη;…

Όπως είναι γνωστό, το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Αυστραλία για την 25η Μαρτίου αναβλήθηκε λόγω πολέμου. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τιμήσει την επέτειο της επανάστασης… εκτός των τειχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την κήρυξη της επανάστασης των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η επιλογή της συμπρωτεύουσας δεν είναι τυχαία: παρά τη δημοσκοπική άνοδο που καταγράφει η ΝΔ, τα ποσοστά της παραμένουν σχετικά χαμηλά στη βόρεια Ελλάδα και ο πρωθυπουργός θέλει να στείλει μήνυμα συσπείρωσης με την παρουσία του.

