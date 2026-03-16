ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 08:49
16.03.2026 08:42

Από την Αυστραλία στη… Θεσσαλονίκη για την 25η Μαρτίου ο Μητσοτάκης

16.03.2026 08:42
Τι Λωζάννη, τι Κοζάνη;…

Όπως είναι γνωστό, το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Αυστραλία για την 25η Μαρτίου αναβλήθηκε λόγω πολέμου. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τιμήσει την επέτειο της επανάστασης… εκτός των τειχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την κήρυξη της επανάστασης των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η επιλογή της συμπρωτεύουσας δεν είναι τυχαία: παρά τη δημοσκοπική άνοδο που καταγράφει η ΝΔ, τα ποσοστά της παραμένουν σχετικά χαμηλά στη βόρεια Ελλάδα και ο πρωθυπουργός θέλει να στείλει μήνυμα συσπείρωσης με την παρουσία του.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 08:49
data centers
BUSINESS

Αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για data centers ενισχύει τις προοπτικές της Ελλάδας ως περιφερειακού ψηφιακού κόμβου

MITSOTAKIS_MAXIMOU_NEW_456
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Από την Αυστραλία στη… Θεσσαλονίκη για την 25η Μαρτίου ο Μητσοτάκης

aggelos_irakleio
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ξεκινά η δίκη των βασανιστών του 3χρονου Άγγελου – Στο εδώλιο η μητέρα του και ο σύντροφός της

