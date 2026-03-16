Από την Αυστραλία στη… Θεσσαλονίκη για την 25η Μαρτίου ο Μητσοτάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τι Λωζάννη, τι Κοζάνη;…
Όπως είναι γνωστό, το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Αυστραλία για την 25η Μαρτίου αναβλήθηκε λόγω πολέμου. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τιμήσει την επέτειο της επανάστασης… εκτός των τειχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την κήρυξη της επανάστασης των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η επιλογή της συμπρωτεύουσας δεν είναι τυχαία: παρά τη δημοσκοπική άνοδο που καταγράφει η ΝΔ, τα ποσοστά της παραμένουν σχετικά χαμηλά στη βόρεια Ελλάδα και ο πρωθυπουργός θέλει να στείλει μήνυμα συσπείρωσης με την παρουσία του.
Διαβάστε επίσης:
Μήνυμα Δούκα από την κάλπη: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές
Θάνος Πλεύρης: «Τον Μάιο του 2021 παγιδεύτηκα με το Predator» (Video)
Κώστας Τασούλας: «Θέλω να εμπνεύσω πνεύμα συνεννόησης στο πολιτικό τοπίο» – Νέα αμιγώς πολιτική παρέμβαση από τον ΠτΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.