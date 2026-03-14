Μια από τις …παρενέργειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι και η απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αναβάλει το προγραμματισμένο για την 25η Μαρτίου ταξίδι του στην Αυστραλία.

Όπως έγινε γνωστό από το Μαξίμου, η αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την πραγματοποίηση ενός τόσο μακρινού ταξιδιού αυτή τη χρονική περίοδο.

Η επίσκεψη αναμένεται να επαναπρογραμματιστεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

