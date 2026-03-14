ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 09:32
τεύχος 2429
12/03/2026
14.03.2026 07:44

Η πυρηνική ενέργεια και η… εμμονή του Στέφανου Μάνου

Ακούγοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Παρίσι, στις οποίες ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, η στήλη θυμήθηκε τον Στέφανο Μάνο και την… εμμονή του με την πυρηνική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός πολιτικός από την εποχή που ήταν υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, είχε ταχθεί υπέρ της κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα, θέση από την οποία δεν έχει αποστεί από τότε.

Μάλιστα, το 2022 είχε δηλώσει στο δημόσιο ραδιόφωνο ότι «πριν από περίπου 40 χρόνια η Ελλάδα είχε αρχίσει να μελετάει σοβαρά την εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Όταν ήρθε τότε το ΠΑΣΟΚ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, τα παράτησε όλα», προσθέτοντας ότι είναι λάθος που δεν εξασφαλίσαμε πυρηνική ενέργεια. Λέτε να δικαιωθεί τελικά ο Μάνος;

Διαβάστε επίσης:

Συγχαρητήρια Πλεύρη στον Κωνσταντινόπουλο για την παραίτηση

Ο Σαμαράς και τα σενάρια για νέο κόμμα που επανήλθαν

Γιώργος Παπανδρέου: Ανέβηκε στην ατμομηχανή του οδοντωτού στα Καλαβρυτα και σφύριξε ρυθμικά


Η Χαμάς κάνει έκκληση στο Ιράν να σταματήσει να βομβαρδίζει τις χώρες του Κόλπου

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

400.000 απόφοιτοι ΤΕΙ θα αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα – Η ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας

Μίλτος Πασχαλίδης στο topontiki.gr: Όταν διψάς για ένα κορμί ή έναν έρωτα και δεν τον έχεις, τότε του γράφεις τραγούδια (Video)

Φορολογικές δηλώσεις: Τη Δευτέρα ξεκινά η υποβολή τους – Μειώσεις τεκμηρίων και νέοι κωδικοί στο Ε1

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

Μέγας Αλέξανδρος: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως την Αλεξάνδρεια του Τίγρη στο Ιράκ, μετά από 2.000 χρόνια – Εντυπωσιάζει το μέγεθός της

