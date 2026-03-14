Η πυρηνική ενέργεια και η… εμμονή του Στέφανου Μάνου

Ακούγοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Παρίσι, στις οποίες ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, η στήλη θυμήθηκε τον Στέφανο Μάνο και την… εμμονή του με την πυρηνική ενέργεια.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός πολιτικός από την εποχή που ήταν υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, είχε ταχθεί υπέρ της κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα, θέση από την οποία δεν έχει αποστεί από τότε.

Μάλιστα, το 2022 είχε δηλώσει στο δημόσιο ραδιόφωνο ότι «πριν από περίπου 40 χρόνια η Ελλάδα είχε αρχίσει να μελετάει σοβαρά την εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Όταν ήρθε τότε το ΠΑΣΟΚ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, τα παράτησε όλα», προσθέτοντας ότι είναι λάθος που δεν εξασφαλίσαμε πυρηνική ενέργεια. Λέτε να δικαιωθεί τελικά ο Μάνος;

