ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.03.2026 11:29

Συγχαρητήρια Πλεύρη στον Κωνσταντινόπουλο για την παραίτηση

13.03.2026 11:29
plevris

Την απόφαση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραιτηθεί από βουλευτής εξήρε ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, υπογραμμίζοντας ότι «οι έδρες δεν είναι ιδιοκτησία των βουλευτών».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Θ. Πλεύρης σημείωσε ότι «έχουμε εκλεγεί γιατί συμμετέχουμε σε ένα ψηφοδέλτιο κόμματος που κέρδισε τις έδρες και εμείς μέσα από το ψηφοδέλτιο προτιμηθήκαμε έναντι άλλων συνυποψηφίων. Οι ψήφοι είναι πρωτίστως του κάθε κόμματος».

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ότι «κάθε βουλευτής έχει εκ του Συντάγματος πλήρη ελευθερία τι θα πράξει και κρίνεται για αυτή. Σε ένα όμως κοινοβούλιο που πρόεδρος κόμματος άλλαξε τη σειρά των υποψηφίων για να βγάλει βουλευτές όποιους αυτή ήθελε και βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δική τους κοινοβουλευτική ομάδα αγνοώντας το πως εξελέγησαν, η πράξη του
Ο. Κωνσταντινόπουλου αποτελεί κατά την άποψη μου πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους».

Εμείς απλώς θα επισημάνουμε ότι ούτε οι σύντροφοί του στο ΠΑΣΟΚ δεν λένε τόσο καλά λόγια για τον παραιτηθέντα βουλευτή…

