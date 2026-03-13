search
13.03.2026 10:23

Γιώργος Παπανδρέου: Ανέβηκε στην ατμομηχανή του οδοντωτού στα Καλαβρυτα και σφύριξε ρυθμικά

13.03.2026 10:23
Untitled design (1)

Στα Καλάβρυτα για την τελετή των 130 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικής γραμμής του οδοντωτού βρέθηκε την περασμένη Τρίτη ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός επιβιβάστηκε, μάλιστα, στην ατμομηχανή του ιστορικού τρένου και χρησιμοποίησε με ρυθμικό τρόπο τη σφυρίχτρα.

Η επετειακή δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1896.

Τότε ο γνωστός «Μουτζούρης» που λειτουργούσε με κάρβουνο, σφύριζε για πρώτη φορά σε μια κυριολεκτικά μαγευτική διαδρομή 22,350 χιλιομέτρων. Και κυκλοφορούσε σε αυτήν ανελλιπώς μέχρι το 1959 μέχρι να αντικατασταθεί από νεότερης γενιάς μηχανή.

@billpanoutsakopoulos Ο Γιώργος Παπανδρέου στον οδοντωτο στα Καλάβρυτα #καλαβρυτα #οδοντωτός #bill_panou #γαπ ♬ πρωτότυπος ήχος – Bill Πανουτσακοπουλος

Δυστυχώς με απόφαση του ΟΣΕ ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αναστέλλει επ΄αόριστον τα δρομολογια του.

Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές τη στιγμή που ήδη έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά διακοπών κυκλοφορίας, κυρίως όταν επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα είναι συχνά, ενώ εξίσου συχνά συμβαίνουν και βλάβες στο τροχαίο υλικό.

arnault-walton-balmer
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οι 3 πλουσιότεροι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων στον κόσμο – Ο Μπερνάρ Αρνό στην κορυφή

DB2026AU00178_large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID.3 Neo: Οι σημαντικές αλλαγές

DAVAKIS_THANASSIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαψεύδει ο Δαβάκης δημοσιεύματα για συνεργασία «Κίμωνα» με ισραηλινό στρατό, απαντώντας σε Καζαμία

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αντικρουόμενες πληροφορίες για αναχαίτιση πυραύλου στη βάση του Ιντσιρλίκ – Απειλές από τον Τραμπ στο Ιράν – Όλες οι εξελίξεις

pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Θύελλα με τη διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου – Δούκας, Γερουλάνος αντιδρούν, προς εκρηκτικό συνέδριο

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

flat-hunters
MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

odysseas_konstantinopoulos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος - Παραιτείται από βουλευτής μετά τη διαγραφή του από τον Νίκο Ανδρουλάκη

