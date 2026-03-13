Γιώργος Παπανδρέου: Ανέβηκε στην ατμομηχανή του οδοντωτού στα Καλαβρυτα και σφύριξε ρυθμικά

Στα Καλάβρυτα για την τελετή των 130 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικής γραμμής του οδοντωτού βρέθηκε την περασμένη Τρίτη ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργός επιβιβάστηκε, μάλιστα, στην ατμομηχανή του ιστορικού τρένου και χρησιμοποίησε με ρυθμικό τρόπο τη σφυρίχτρα.

Η επετειακή δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1896.

Τότε ο γνωστός «Μουτζούρης» που λειτουργούσε με κάρβουνο, σφύριζε για πρώτη φορά σε μια κυριολεκτικά μαγευτική διαδρομή 22,350 χιλιομέτρων. Και κυκλοφορούσε σε αυτήν ανελλιπώς μέχρι το 1959 μέχρι να αντικατασταθεί από νεότερης γενιάς μηχανή.

Δυστυχώς με απόφαση του ΟΣΕ ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αναστέλλει επ΄αόριστον τα δρομολογια του.

Ως αιτία αναφέρονται τα έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές τη στιγμή που ήδη έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του δικτύου. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα περιστατικά διακοπών κυκλοφορίας, κυρίως όταν επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα είναι συχνά, ενώ εξίσου συχνά συμβαίνουν και βλάβες στο τροχαίο υλικό.

Διαβάστε επίσης

Ποιος παίρνει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Ραν ταν Πλαν» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ