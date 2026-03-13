Ο Σαμαράς και τα σενάρια για νέο κόμμα που επανήλθαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη συζήτηση της Πέμπτης στη Βουλή, με τις σκληρές αιχμές συνολικά για την κυβέρνηση, επανέφερε – εκ των πραγμάτων και λογικά μάλλον – το σενάριο για ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
Στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει κάτι.
Ο Σαμαράς συνεχίζει να εκφράζει τις απόψεις που είχε, με κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται, εφόσον η κυβέρνηση τραβάει άλλη γραμμή από αυτή που ο ίδιος θεωρεί ορθή.
Το εάν θα κάνει κόμμα ή όχι είναι ένα ενδεχόμενο που προφανώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: Ούτε ήταν ποτέ εξαιρετικά πιθανό ή βέβαιο, ούτε υπήρξε στιγμή που απομακρύνθηκε και εντελώς, μέχρι αποκλεισμού.
Απλά ο Σαμαράς το ζυγίζει, δεν βιάζεται μεν να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι… μάχιμος. Θα λέει τις απόψεις του, όπου κι αν οδηγήσουν αυτές…
