Xαμηλός ο κίνδυνος για (ισλαμική) τρομοκρατία στην Ελλάδα – Πόσο ακριβής είναι αυτή η εκτίμηση;

Φοβάται η Ελλάδα το ενδεχόμενο ενεργοποίησης «sleeper cells» τρομοκρατών, με αφορμή τη νέα, εκτεταμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή;

Το «Ποντίκι» ρώτησε αρμοδίως και η απάντηση που έλαβε από κυβερνητικές πηγές ήταν σαφής. Φόβος ή/και ανησυχία δεν υπάρχει, είπαν οι πηγές αυτές.

Φυσικά, δεδομένου ότι υπάρχει πόλεμος και δη εκτεταμένος, τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα και υπάρχει γενικότερη επαγρύπνηση των διωκτικών αρχών. Οι αρμόδιες (μυστικές) υπηρεσίες παρακολουθούν την υπόθεση στενά και ενημερώνουν διαρκώς. Σιγουριά δεν υπάρχει για τίποτα, καθώς όλοι θυμούνται το “προηγούμενο” με την Ισπανία το 2004 και πώς κατέρρευσε τότε η κυβέρνηση Αθνάρ, μετά από χτύπημα στο μετρό της Μαδρίτης λόγω του… Ιράκ. Δεν είναι ίδιες οι περιπτώσεις, αλλά όταν εξετάζονται σενάρια και πιθανότητες, τα πάντα μπαίνουν στο τραπέζι.

Η αίσθηση όμως που υπάρχει είναι ότι ο κίνδυνος για τρομοκρατία είναι μάλλον χαμηλός.

