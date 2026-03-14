Ψηλά, παρά την αμφισβήτηση, εφημερίδες και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τα ΜΜΕ περιείχε η έρευνα της MARC, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου Athens Alitheia Forum, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι τα «παραδοσιακά» ΜΜΕ έχουν… χάσει τους πιτσιρικάδες: επτά στους δέκα GenZers ενημερώνονται από τα social media, ενώ οι Baby Boomers είναι αυτοί που κρατούν ζωντανή την τηλεόραση και τα ειδησεογραφικά sites ως πηγές ενημέρωσης.

Επίσης, η Generation Z προτιμά για την ενημέρωσή της το Instagram, ενώ στις υπόλοιπες γενιές (Millenials, Generation X και Boomers) κυριαρχεί το Facebook ως πηγή άντλησης ενημέρωσης.

Ωστόσο, το εντυπωσιακό είναι ότι στο σύνολο των ερωτηθέντων, εφημερίδες και ειδησεογραφικά sites θεωρούνται ως τα πιο αξιόπιστα ΜΜΕ, ακολουθούμενα από την τηλεόραση, τα social media και στο τέλος της σειράς μπαίνουν διάφοροι σχολιαστές και influencers.

Τέλος, όσον αφορά στα fake news και τη συχνότητα εμφάνισής τους ανά τομέα ενημέρωσης, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η έρευνα ουσιαστικά επιβεβαιώνει την απαξίωση της πολιτικής στα μάτια των πολιτών, αφού το 71,7% θεωρεί ότι οι περισσότερες ψευδείς ειδήσεις αφορούν στον χώρο της πολιτικής.

