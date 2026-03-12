Θέλει ο Βελόπουλος να κρυφτεί και οι εξορύξεις δεν τον αφήνουν…

Ύμνους για την ενεργειακή πολιτική της χούντας εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για την κύρωση των συμβάσεων της Chevron με την Helleniq Energy για έρευνες για υδρογονάνθρακες στα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

«Η μόνη σοβαρή δουλειά που έγινε στο θέμα των εξορύξεων έγινε στην επταετία. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Κι ακόμα ο Πρίνος βγάζει πετρέλαιο. Κι από το 1974 μέχρι και σήμερα, καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να κάνει εξορύξεις. […] Ένα ερώτημα δεν απαντήθηκε: γιατί; Ποιος αφαίρεσε τη δυνατότητα από την Ελλάδα να γίνει πετρελαιοπαραγωγός χώρα;», είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Βελόπουλος.

Τι να πει κανείς…

