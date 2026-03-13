Ο Στουρνάρας προειδοποιεί για στασιμοπληθωρισμό λόγω του πολέμου  

Πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την ελληνική οικονομία. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει όλα τα δεδομένα σιγά σιγά. Η δε διάρκειά του θα δείξει το βάθος και την ένταση των επιπτώσεων.

Είναι ενδεικτικό ότι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διαρκέσει, ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού είναι ορατός, ειδικά σε χώρες που είναι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας.

Βέβαια και οι αναλύσεις των τραπεζών, όπως η Εθνική και η Alpha Bank, προβλέπουν επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 3,2% φέτος.

Ένας οικονομικός εφιάλτης με άλλα λόγια – ο Τραμπ χαίρεται βέβαια με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, αλλά άντε να βγάλεις άκρη με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος παίρνει την έδρα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

«Ραν ταν Πλαν» αποκαλεί ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Ανδρουλάκη μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

Ο Λαφαζάνης διαδηλώνει κατά του πολέμου στο Ιράν με φωτογραφία του Αλί Χαμενεΐ

