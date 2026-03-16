Η… βενζίνη φέρνει πιο κοντά Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία

Το φαινόμενο είναι γνωστό και έχει παρατηρηθεί κάθε φορά που στην Ελλάδα «σκάει» κύμα ακρίβειας, ιδίως δε στα καύσιμα.

Σύμφωνα, λοιπόν, με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, δεν είναι λίγοι οι συμπατριώτες μας που – με την αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο – περνούν κάθε τόσο τα σύνορα με Βουλγαρία και Βόρεια Μακεδονία προκειμένου να φουλάρουν τα ντεπόζιτα των οχημάτων τους.

Βλέπετε, στις δύο γειτονικές χώρες, η τιμή των καυσίμων είναι σημαντικά χαμηλότερη απ’ όσο στην Ελλάδα, οπότε ακόμα και με τα επιπλέον χιλιόμετρα και τα τέλη συνοριακής διέλευσης, το πράγμα κρίνεται πιο συμφέρον.

Τελικά, η κρίση στη Μέση Ανατολή φέρνει πιο κοντά την Ελλάδα με τους γείτονές της.

