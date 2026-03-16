Μητσοτάκης: Εντός 15 ημερών οι ανακοινώσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για το διεθνές και οικονομικό περιβάλλον κατά την ομιλία του σε εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης, με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία». Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε το παγκόσμιο πλαίσιο ως ιδιαίτερα ασταθές, επισημαίνοντας ότι η συνεχιζόμενη σύρραξη στη Μέση Ανατολή επηρεάζει κρίσιμους τομείς της διεθνούς οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στη ναυτιλία, στις μεταφορές, στις εφοδιαστικές αλυσίδες και στο επενδυτικό κλίμα, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τις οικονομίες.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει μια θέση αξιοπιστίας, χαρακτηρίζοντάς την «λιμάνι σταθερότητας και πολιτικής ομαλότητας». Τόνισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 8%, ενώ παράλληλα έχουν μειωθεί οι φόροι και η γραφειοκρατία. Όπως σημείωσε, η οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η χώρα μπορεί να υποδεχθεί ένα νέο επενδυτικό κύμα, το οποίο θα συμβάλει στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει σε συλλογική πρόοδο, με καλύτερες αμοιβές για τους εργαζομένους και περαιτέρω δημοσιονομική σταθερότητα.

Μετασχηματισμός της οικονομίας και στήριξη για την ενεργοβόρο βιομηχανία

Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της οικονομίας, με έμφαση στη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την καινοτομία. Υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις έχουν πλέον ξεπεράσει το 17% του ΑΕΠ, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω προσπάθεια για την πλήρη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στήριξη της βιομηχανίας και κυρίως των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση διαμορφώνει νέα «αναπτυξιακά αντίβαρα», εξηγώντας ότι μετά τα μέτρα στήριξης προς νοικοκυριά και αγρότες, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η ενίσχυση της ενεργοβόρου βιομηχανίας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ολοκληρωθεί και ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός στάθηκε στη διάρκεια της διεθνούς κρίσης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη οφείλει να είναι προετοιμασμένη για παρατεταμένες πιέσεις. Τόνισε, ακόμη, την ανάγκη αξιοποίησης των εμπειριών από την ενεργειακή κρίση του 2022, ώστε να υπάρχουν αποτελεσματικά εργαλεία στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

«Τι θα έλεγε ο Ντελόρ αν ήταν εδώ;»- Κόντρα Παπασταύρου με τη Σουηδή υπουργό Ενέργειας για τα ευρωπαϊκά δίκτυα

ΠΑΣΟΚ: Οι αριθμοί των συνέδρων από την πλευρά Δούκα και το στοίχημα του συνεδρίου

ΚΚΕ: Χονδροειδές ψέμα ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι «δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο»



