ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 18:19
16.03.2026 17:40

ΚΚΕ: Χονδροειδές ψέμα ο κυβερνητικός ισχυρισμός ότι «δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο»

«Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι “δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο” που παπαγαλίζουν τα στελέχη της είναι ένα χονδροειδές και εξόφθαλμο ψέμα, όταν για αυτόν τον πόλεμο, από τη φάση της προετοιμασίας του κιόλας, χρησιμοποιούνται οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας, όταν φρεγάτες, πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονται εκτός συνόρων, όταν δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει παραχωρήσει δεκάδες βλήματα αναχαίτισης “Patriot” για προστασία βάσεων των ΗΠΑ στη Μ. Ανατολή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ και τονίζει:

«Η κυβέρνηση να μη διανοηθεί να συμμετέχει σε καμία πολεμική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, κάτω από καμία “ομπρέλα” -ΝΑΤΟϊκή, ευρωενωσιακή ή άλλη- και με κανένα πρόσχημα. Κανένα “εθνικό συμφέρον” δεν έχει ο λαός να δει τα παιδιά του να στέλνονται στο “στόμα του λύκου” για να προστατευθούν τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών, που κερδίζουν αμύθητα ποσά από τον πόλεμο».

«Εδώ και τώρα να σταματήσει αυτή η επικίνδυνη εμπλοκή, να πάψουν να χρησιμοποιούνται στα μέτωπα του ιμπεριαλιστικού πολέμου οι εξοπλισμοί που έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός, υποτίθεται για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας. Να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού που συμμετέχει στην αποστολή “ΑΣΠΙΔΕΣ” στην Ερυθρά Θάλασσα» καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.

