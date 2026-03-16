ΠΑΣΟΚ: Οι αριθμοί των συνέδρων από την πλευρά Δούκα και το στοίχημα του συνεδρίου

«Σημαντικό βήμα για τη πορεία του Κινήματος προς την νίκη στις εκλογές» χαρακτηρίζει η πλευρά του Χάρη Δούκα τη μαζική συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των Συνέδρων του ΠΑΣΟΚ.

Συνεργάτες του εξέφραζαν «βαθιά ικανοποίηση τους για το αποτέλεσμα της κάλπης, που αποδεικνύει την σημαντική επιρροή των απόψεων και προτάσεων του στη βάση του ΠΑΣΟΚ».

Η πλευρά του Χάρη Δούκα εξέλεξε 750 Συνέδρους, «που έχουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο», όπως σημειώνουν από το επιτελείο του, προσθέτοντας πως «έχοντας τη συνολική πια εικόνα των αποτελεσμάτων, προκύπτει σαφώς ότι αναδεικνύεται σε δεύτερη δύναμη στο Συνέδριο».

Σημειώνουν δε ότι «σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν και τα αντίστοιχα μέλη της ΚΠΕ, Δήμαρχοι και πρώην Βουλευτές, Γραμματείς και αναπληρωτές Γραμματείς (του κλίματος του Χ. Δούκα), οπότε το συνολικό νούμερο φτάνει περίπου στους 900 Συνέδρους» και θέτουν το δίλημμα για το Συνέδριο, που όπως τονίζουν ότι είναι σαφές: «Θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να ηγηθεί ως κύρια δύναμη της Πολιτικής Αλλαγής με προοδευτικό πρόσημο ή θα αφήσει ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία; Η απάντηση θα δοθεί στο Συνέδριο».

Χαρδαλιάς από την Παιανία: Ενισχύουμε τις υποδομές και την αναπτυξιακή προοπτική της Ανατολικής Αττικής

Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο

ΠΑΣΟΚ: Μετράνε συσχετισμούς για το συνέδριο – Κυριαρχία με… κόφτες για Ανδρουλάκη, δεύτερος ο Δούκας, αναζητούνται συμμαχίες