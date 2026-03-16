Πόσοι Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή

Συνολικώς 10 πλοία με ελληνική σημαία, στα οποία υπηρετούν 90 Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με ενημέρωση του υφυπουργού Ναυτιλίας Στέφανου Γκίκα.

Ο υφυπουργός απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Νίκου Αμπατιέλου, ο οποίος ρωτούσε τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την προστασία και τον επαναπατρισμό όλων των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο. Ο βουλευτής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε καταγγελίες ναυτεργατικών σωματείων για εφοπλιστές που ζητούν από τους ναυτεργάτες να υπογράφουν εν πλω δηλώσεις ανάληψης ατομικής ευθύνης.

Ο υφυπουργός ενημέρωσε επιπλέον πως 70 Έλληνες ναυτικοί υπηρετούν σε δύο κρουαζιερόπλοια σε Ντόχα και Ντουμπάι.

Συνολικά, ανέφερε, στην ευρύτερη περιοχή (Κόλπος Ομάν, Στενά του Ορμούζ και Περσικός Κόλπος) αυτή τη στιγμή βρίσκονται 34 πλοία με ελληνική σημαία, ενώ τα ελληνικών συμφερόντων πλοία στην «εγγύς περιοχή» είναι 168. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε εμπόλεμες περιοχές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να λύσουν την σύμβασή τους, ωστόσο προσώρας δεν έχει υπάρξει σχετικό αίτημα από κάποιον Έλληνα ναυτικό. «Είμαστε σε διαρκή συνεννόηση με τις κατά τόπους αρχές, με τα πλοία, και τις εταιρείες και εάν απαιτηθεί το οτιδήποτε, το υπουργείο θα αντιδράσει άμεσα», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ ρώτησε τον υφυπουργό αναφορικώς με πρωινές του δηλώσεις για το ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας μας σε επιχειρήσεις στην περιοχή. «Εγώ είπα πως εφόσον το ρίσκο δεν θα είναι μεγάλο, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν και διασφαλιστεί ότι η διέλευση από τα στενά είναι ασφαλής, τότε θα μπορούσε η Ελλάδα να συμμετέχει σε μια τέτοια επιχείρηση. Τα ξεκαθάρισε όλα αυτά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός Εξωτερικών πως δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο», υποστήριξε ο Στέφανος Γκίκας.

