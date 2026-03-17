Μέση Ανατολή: Δεν εμπλεκόμαστε στον πόλεμο, λέει η Αθήνα και με «τις πλάτες» της ΕΕ

Συντονισμένο μήνυμα στην Ουάσινγκτον έστειλε η Αθήνα, μπροστά στις απαιτήσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι σύμμαχοί του να στείλουν πλοία στον Περσικό, ώστε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, και το μήνυμα αυτό ήταν ένα ευγενικό αλλά σαφές «όχι».

Την αρχή έκανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, o οποίος από τις Βρυξέλλες όπου συμμετείχε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, δήλωσε ότι «η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στις χώρες, οι οποίες πλήττονται, τις χώρες του Κόλπου, και παρέχει αμυντική συνδρομή στην Κύπρο. Δεν είναι στην πρόθεση της Ελλάδας να εμπλακεί στον πόλεμο», επισημαίνοντας, ταυτόχρονα, ότι η χώρα «τάσσεται υπέρ της ελεύθερης διακίνησης όλων των πλοίων στην ευρύτερη περιοχή και καλούμε το Ιράν να σεβαστεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Ήδη, στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί η επιχείρηση ASPIDES, στην οποία συμμετέχουν δύο μόνο κράτη της ΕΕ».

Λίγο αργότερα τη σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ήταν εξίσου σαφής: «Η επιχείρηση ASPIDES είναι γεωγραφικά προσδιορισμένη στην Ερυθρά Θάλασσα και δεν αφορά τα Στενά του Ορμούζ. […] Αυτό το οποίο έχω να πω […] είναι ότι η χώρα μας συνεχίζει και απευθύνει ένα κάλεσμα στο Ιράν να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που παρεμποδίζει την ελευθερία ναυσιπλοΐας. Είναι κρίσιμο, το αντιλαμβάνεται όλος ο κόσμος γιατί. Καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αυτή είναι η θέση της χώρας μας και επιστροφή στη διπλωματία. Και σε καμία περίπτωση, το τονίζω ξανά, δεν έχουμε πρόθεση να εμπλακούμε στον πόλεμο».

Οι σχεδόν ταυτόσημες δηλώσεις Γεραπετρίτη και Μαρινάκη ουσιαστικά… επικυρώθηκαν μετά το τέλος της συνόδου των ΥΠΕΞ της ΕΕ, όταν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι «η Ευρώπη δεν έχει κανένα συμφέρον από έναν πόλεμο αόριστης διάρκειας. […] Δεν πρόκειται για πόλεμο της Ευρώπης, αλλά τα συμφέροντα της Ευρώπης διακυβεύονται άμεσα. […] Σήμερα, συζητήσαμε επιλογές για την καλύτερη προστασία της ναυτιλίας στην περιοχή. Η ΕΕ έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή ναυτικές επιχειρήσεις. Διαθέτουμε την επιχείρηση ASPIDES, η οποία διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Στις συζητήσεις μας εκφράστηκε σαφής επιθυμία για ενίσχυση της εν λόγω επιχείρησης. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υπήρχε διάθεση για αλλαγή της εντολής της επιχείρησης ASPIDES. Ενώ το Στενό του Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο, η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει επίσης κρίσιμη».

Αν κάποιος θέλει να αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα Βρυξελλών και Αθήνας (καθώς και πολλών άλλων πρωτευουσών χωρών-μελών της ΕΕ) προς τον Τραμπ, η απάντηση είναι απλή: η Ευρώπη δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε ένα πόλεμο που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν μονομερώς και χωρίς κάποια συνεννόηση με τους συμμάχους και εταίρους τους στη ΕΕ και το ΝΑΤΟ και προφανώς δεν προτίθεται να συναινέσει σε ένα σχέδιο – αυτό της παροχής στρατιωτικής συνοδείας σε εμπορικά πλοία στο Ορμούζ – το οποίο έχει ήδη δεχθεί κριτική και εν πολλοίς θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί.

Στην Αθήνα έχει καταστεί σαφές ότι η αποστολή πλοίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου έχει αποκλειστεί εξαρχής και ότι η παροχή βοήθειας στις ΗΠΑ ενδεχομένως να αφορά σε πυρομαχικά ή υλικά πολέμου – άλλωστε, όπως επισημαίνεται, η Ελλάδα έχει από καιρό στείλει μια πυροβολαρχία Patriot στην Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας και την καλύτερη προστασία των ενεργειακών υποδομών της από τις επιθέσεις των Χούθι (οι οποίοι, παρεμπιπτόντως, ακόμα δεν έχουν εμπλακεί στη σύρραξη).

Το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών δείχνει αντίστοιχες διαθέσεις, λένε πηγές στην Αθήνα, αποδεικνύει ότι η ΕΕ ομονοεί σε αυτό το ζήτημα και ότι η Ελλάδα αποτελεί τον «κανόνα» και όχι την εξαίρεση. Από εκεί και πέρα, λένε οι ίδιες πηγές, αν υπάρξει συμφωνία για ενίσχυση της επιχείρησης ASPIDES, θα κριθεί κατά περίπτωση και, σίγουρα, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και την ασφάλεια της χώρας.

Πόσοι Έλληνες ναυτικοί βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και την ευρύτερη περιοχή

Τάκης Θεοδωρικάκος: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό, 910 επενδύσεις, 2,5 δισ. ευρώ με 15.000 νέες θέσεις εργασίας

Μητσοτάκης: Εντός 15 ημερών οι ανακοινώσεις για την ενεργοβόρο βιομηχανία