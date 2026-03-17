ΠΑΣΟΚ: Η νέα ισορροπία Ανδρουλάκη – Δούκα, ο ρόλος Γερουλάνου, Κατρίνη και τα στοιχήματα του συνεδρίου

Ένα ενδιαφέρον «ανάγλυφο» έβγαλαν οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ.

Η κορυφαία εσωκομματική διαδικασία ξεκινά την Παρασκευή και η μάχη θα κορυφωθεί την Κυριακή με την εκλογή της νέας κεντρικής επιτροπής, αλλά νωρίτερα και με τις πολιτικές αποφάσεις που καλείται να πάρει ένα συνέδριο, το οποίο ξεκίνησε ως «περίπατος» για τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά η συγκυρία των μέτριων δημοσκοπήσεων, της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου και των διλημμάτων στρατηγικής, το καθιστά κάτι περισσότερο από κρίσιμο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η υπεροχή που έχει το προεδρικό μπλοκ – Ανδρουλάκης, Διαμαντοπούλου – σε συμμαχία σε κάποια θέματα με Χριστοδουλάκη, αλλά και Χρηστίδη, θα εκφραστεί κυρίως στα οργανωτικά (εκλογή κεντρικής επιτροπής για παράδειγμα), ενώ διαφορετικό είναι το πεδίο στα πολιτικά διακυβεύματα του συνεδρίου, όπως η μη συνεργασία με τη ΝΔ, ο νέος εκλογικός στόχος, η εσωκομματική δημοκρατία και άλλα.

Εκεί η κινητικότητα και οι συμπλεύσεις ή διαφωνίες θα είναι διαφορετικές, όπως συμβαίνει συνήθως στο ΠΑΣΟΚ άλλωστε.

Υπό αυτή την έννοια το 60% που φαίνεται να ελέγχει η προεδρική πλευρά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα εμφανιστεί «μπετοναρισμένο» σε όλα τα θέματα, ενώ ιδίως οι δυνάμεις του Μανώλη Χριστοδουλάκη εμφανίζονται διχασμένες, αφού από τη μία είναι οργανωτικά πιο «συνεννοήσιμες» με το στρατόπεδο Ανδρουλάκη σε αυτή τη φάση (ή έστω εντελώς «αυτόνομες»), αλλά πολιτικά σαφώς και συμμερίζονται περισσότερο τις θέσεις Χάρη Δούκα (τον οποίο στήριξαν πέρσι για την ηγεσία) ή και Παύλου Γερουλάνου.

Μάλιστα, ο Χάρης Δούκας (με επιρροή 750 συνέδρων και ισχυρότερος πόλος απέναντι στην ηγετική ομάδα), ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης (που εμφανίζεται να έχει εκλέξει περί τους 250 συνέδρους σε όλη τη χώρα, με αιχμή τη Δυτική Ελλάδα), αναζητούν κοινό πλαίσιο παρέμβασης στο συνέδριο, απέναντι στην προεδρική πλειοψηφία.

Ουσιαστικά το συνέδριο μπορεί να διαμορφώσει και οριοθετήσει το νέο δίπολο, καθώς η ηγετική ομάδα Ανδρουλάκη – Διαμαντοπούλου από τη μία θα έχει ξεκάθαρα απέναντί της την τριάδα Δούκα – Γερουλάνου – Κατρίνη.

Ένα μείζονος σημασίας ερώτημα είναι ποια τακτική θα ακολουθήσει ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης.

Θα επιχειρήσει ενωτικό άνοιγμα και χαμήλωμα των συγκρουσιακών τόνων μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, ώστε να καθησυχάσει όσους βλέπουν τη μετατροπή του ΠΑΣΟΚ σε φοβικό και ελεγχόμενο κόμμα, φοβούμενοι κύμα εκκαθαρίσεων ή θα εφαρμόσει σκληρή γραμμή εκμεταλλευόμενος τους συσχετισμούς στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ;

Πάντως ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που αιφνιδίασε παραδίδοντας την έδρα του, εξέλεξε κάποιους συνέδρους στην Αρκαδία και αλλού και φέρεται να σχεδιάζει παρέμβαση στο συνέδριο, κόντρα στις λογικές των διαγραφών και του εξοβελισμού της διαφορετικής άποψης, επιμένοντας ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά για να επιτύχει το ΠΑΣΟΚ μία νικηφόρα πορεία προς τις εκλογές.

Διαβάστε επίσης:

