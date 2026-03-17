Χατζηδάκης: Στο τραπέζι στοχευμένα και προσωρινά μέτρα αν κλιμακωθεί η κρίση – «Θα παρέμβουμε όταν κατασταλάξουν τα πράγματα»

Τη στάση αναμονής που τηρεί η κυβέρνηση απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται πιθανά μέτρα, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

«Η κυβέρνηση έχει αυτήν την ώρα τη δυνατότητα να παρέμβει όταν κατασταλάξουν τα πράγματα. Είμαι επιφυλακτικός γιατί είναι άσχημο για κάποιον σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε σε φάση που τα μελετάμε – όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην εκπομπή Press Talk του ΕΡΤnews, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις λόγω της επερχόμενης κρίσης που συνδέεται με την εκρηκτική άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τη γενικότερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αναφερόμενος στις συνέπειες για την ελληνική οικονομία, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από τις διεθνείς εξελίξεις.

Όπως εξήγησε, η κρίση επηρεάζει προφανώς την Ελλάδα, όπως και όλες τις άλλες χώρες, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να προβλέψει με ακρίβεια το μέγεθος των επιπτώσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πόσο έντονα θα επηρεαστεί η οικονομία θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης.

Σε ερώτηση για το αν οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι ηπιότερες σε σχέση με την κρίση του 2022 – η οποία συνδέθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και την περίοδο εξόδου από την πανδημία –, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατή μια άμεση σύγκριση. Όπως ανέφερε, η προηγούμενη κρίση διήρκεσε πολλούς μήνες, ενώ η τρέχουσα σύγκρουση βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, καθώς ο πόλεμος μετρά κάτι περισσότερο από δύο εβδομάδες. Τόνισε πάντως ότι δεν «μπορεί να περάσει κανείς αυτή την κρίση αβρόχοις ποσί».

Ο κίνδυνος νέας πληθωριστικής πίεσης

Σχολιάζοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενη νέα άνοδο του πληθωρισμού, σε μια περίοδο που η ακρίβεια ήδη πιέζει έντονα τα νοικοκυριά, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τις κινήσεις που έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.

«Η κυβέρνηση κινήθηκε αμέσως στο επίπεδο της αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας και για αυτό το λόγο θεσπίσαμε το πλαφόν, λαμβάνοντας υπόψιν ποιο ήταν το κέρδος και στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στα πρατήρια βενζίνης αλλά και στο εμπόριο γενικότερα», είπε.

Παράλληλα επισήμανε ότι, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, βρίσκονται υπό συζήτηση πιθανά πρόσθετα μέτρα, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις, ακριβώς επειδή η κατάσταση παραμένει ρευστή.

«Από κει και πέρα και εδώ και αλλού συζητούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ληφθεί μέτρα, ακριβώς λόγω του ότι είναι νωρίς ακόμα και δεν έχουν κατασταλάξει τα πράγματα, δεν έχει διαμορφωθεί μια μόνιμη τάση και άλλα μέτρα: μέτρα στήριξης προφανώς των ευάλωτων και γενικότερα όσων πλήττονται περισσότερο από την κρίση, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί».

«Υπάρχουν περιθώρια λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής»

Απαντώντας εκ νέου σχετικά με το ποια μέτρα εξετάζονται και κατά πόσο θα μπορούσαν να θυμίζουν εκείνα που εφαρμόστηκαν την περίοδο της ενεργειακής κρίσης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι το βασικό ζήτημα είναι η δυνατότητα παρέμβασης όταν ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Όπως υποστήριξε, η δυνατότητα αυτή υπάρχει χάρη στη δημοσιονομική διαχείριση των τελευταίων ετών.

«Αν ήμασταν εκεί που ήμασταν την περασμένη δεκαετία ή ακόμα και το 2019, όταν εμείς πήραμε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε αυτά τα περιθώρια, αν ακούγαμε όλους αυτούς που μας έλεγαν “δώστε τα όλα” τα περασμένα χρόνια. Δεν θα υπήρχε αυτή την ώρα η αναγκαία βάση για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Με βλέπετε, όμως, επιφυλακτικό, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο για κάποιον που βρίσκεται σε κυβερνητικό πόστο να καλλιεργεί προσδοκίες, έστω και διά της τεθλασμένης, όταν όλα αυτά δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Είμαστε, σας είπα, σε μια φάση που τα μελετάμε όχι μόνο εμείς, όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να αντιδράσουν. Πάντως καταλαβαίνω ότι τα μέτρα που θα ληφθούν θα είναι για μια περιορισμένη χρονική περίοδο και στοχευμένα, όπως σας είπα προηγουμένως», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

