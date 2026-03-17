Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει: Πριν το Πάσχα η δικογραφία στη Βουλή – Στο στόχαστρο 10 βουλευτές, πονοκέφαλος η άρση ασυλίας  

Εν μέσω πολέμου μπορεί τα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστρέψει στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας; Μάλλον ναι αν αυτή τη φορά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν την περίφημη δεύτερη δικογραφία να έρχεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου στη Βουλή αφού εγκριθεί από τα κεντρικά γραφεία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο και δεν προκύψει η ανάγκη και ένας έρευνας για κάτι από τα όσα υπάρχουν στον φάκελο.

Το ενδιαφέρον σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι ότι σε αυτή η δεύτερη δικογραφία δεν φαίνεται να στρέφεται κατά πρώην υπουργών ή υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά κατά βουλευτών που κατηγορούνται ότι συνέβαλλαν στο να δοθούν παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις σε πρόσωπα που δεν τις δικαιούνταν. Αν τελικώς επιβεβαιωθεί το περιεχόμενο των πληροφοριών, το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι εξίσου βαρύ για την κυβέρνηση αλλά και για οποία αλλά κόμματα εμπλέκονται μέσω βουλευτών τους στο θέμα καθώς μετατοπίζει το κέντρο βάρους στην κοινοβουλευτική διαμεσολάβηση και, πιο ωμά, στο πελατειακό ρουσφέτι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες περίπου δέκα βουλευτών, από την κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και από κόμματα της αντιπολίτευσης, οι οποίοι φέρονται να παρενέβησαν ζητώντας εξυπηρετήσεις που συνδέονταν με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι μόνο ότι έγιναν αιτήματα, αλλά ότι, κατά τις ίδιες πηγές, η ευρωπαϊκή έρευνα θεωρεί πως οι εξυπηρετήσεις αυτές υλοποιήθηκαν και μάλιστα κατά τρόπο παράνομο. Αυτό είναι που, εφόσον επιβεβαιωθεί, εξηγεί γιατί συζητείται αίτημα άρσης ασυλίας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην υλοποίηση παράνομων επιδοτήσεων.

Η νομική και πολιτική σημασία της υπόθεσης είναι προφανής. Αν δεν υπάρχουν στην επίμαχη δικογραφία πρώην ή νυν υπουργοί, τότε δεν ενεργοποιείται ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που αφορά την ποινική μεταχείριση μελών της κυβέρνησης, όπως συνέβη στην πρώτη φάση της υπόθεσης, όταν η ευρωπαϊκή εισαγγελία είχε διαβιβάσει στοιχεία στη Βουλή. Αντίθετα, στην περίπτωση των βουλευτών, η υπόθεση μεταφέρεται σε ένα πιο καθαρό κοινοβουλευτικό και ποινικό πεδίο: η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία τους, ώστε η Δικαιοσύνη να διερευνήσει εάν οι παρεμβάσεις τους δεν ήταν απλώς πολιτική πίεση, αλλά ενεργός συμβολή σε παράνομες πληρωμές.

Για την κυβέρνηση, το πρόβλημα εστιάζεται στο πως θα κινηθεί σε αυτά τα αιτήματα για άρση ασυλίας. Από τη μία, θα επιδιώξει να υποστηρίξει ότι η νέα δικογραφία, εφόσον δεν περιλαμβάνει υπουργούς, δεν συνιστά ευθεία αναβίωση του σεναρίου περί κυβερνητικής συγκάλυψης στο ανώτατο επίπεδο. Από την άλλη όμως, όταν στα πρόσωπα που ελέγχονται υπάρχουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τότε το πολιτικό κόστος προσωποποιείται ξανά μέσα στην ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα. Και τότε το Μαξίμου θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει στη άρση ασυλιών όπως ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Σύμφωνα με πληροφορίες κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι θα πρέπει η υπόθεση κάθε βουλευτή που θα αναφέρεται στην δικογραφία να ελεγχθεί ξεχωριστά, να να εξεταστεί το περιεχόμενο της εξυπηρέτησης και η βαρύτητα της παρανομίας και μετά να αποφασιστεί η άρση ασυλίας. Δηλαδή αυτή τη φορά η κυβέρνηση δεν θα δράσει βάζοντας όλα τα πρόσωπα στον ίδιο κουβά αλλά θα ερευνήσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Για την αντιπολίτευση, η εξέλιξη επίσης δεν είναι ανέφελη αν επιβεβαιωθεί ότι στη δικογραφία υπάρχουν και βουλευτές άλλων κομμάτων, γιατί τότε η κυβέρνηση θα επαναλάβει το αφήγημα ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για «γαλάζιο σκάνδαλο» και ότι τα όσα αναφέρονται στη δικογραφία είναι η συνήθης συμπεριφορά ενός βουλευτή όταν πιέζεται από έναν ψηφοφόρο του να μεσολαβήσει στο κράτος. Μπορεί η κυβέρνηση να σηκώνει το κύριο βάρος λόγω διακυβέρνησης, όμως μια διακομματική ακτινογραφία ρουσφετολογικών παρεμβάσεων θα εκθέσει συνολικά το πολιτικό προσωπικό που θεωρούσε τις αγροτικές επιδοτήσεις πεδίο μικροεξυπηρετήσεων.

Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, θα είναι κρίσιμο. Αν η δεύτερη δικογραφία φτάσει πράγματι πριν από το Πάσχα, η Βουλή θα βρεθεί μπροστά σε μια νέα, εξαιρετικά άβολη δοκιμασία: να αποφασίσει αν θα επιτρέψει την πλήρη διερεύνηση ενός μηχανισμού που, όπως δείχνουν οι μέχρι σήμερα αποκαλύψεις, δεν περιορίζεται σε υπηρεσιακές στρεβλώσεις, αλλά αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του πολιτικού συστήματος. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το πραγματικό διακύβευμα. Οχι μόνο ποιοι ωφελήθηκαν, αλλά και ποιοι βοήθησαν για να λειτουργήσει μια παράνομη αλυσίδα επιδοτήσεων.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει, λοιπόν, σαν ένας νέος γύρος πολιτικής φθοράς με σαφώς πιο προσωπικά χαρακτηριστικά. Την πρώτη φορά το ερώτημα ήταν αν υπάρχουν ευθύνες υπουργών που έβαλαν την υπογραφή τους για να δοθεί η δυνατότητα να ανοίξει η φάμπρικα των παράνομων επιδοτήσεων. Τώρα το ερώτημα γίνεται πιο ωμό, ποιοι βουλευτές λειτούργησαν ως μεσάζοντες του πελατειακού κράτους για να δοθούν παράνομες επιδοτήσεις.

