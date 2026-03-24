ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 09:28
Χαρά Μάλεση ΧΑΡΑ ΜΑΛΕΣΗ

24.03.2026 06:20

Καιρός: Οι «50 αποχρώσεις του γκρι» στον ουρανό του Μάρτη, «μπρα-ντε-φέρ» ανάμεσα στις βροχές και την άνοδο της θερμοκρασίας

Καθώς μπαίνουμε στην καρδιά της εβδομάδας, ο Μάρτης φαίνεται πως έχει πάρει εργολαβία το γκρίζο, με τις «50 αποχρώσεις» του να κυριαρχούν από άκρη σε άκρη της χώρας.

Μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει άνοιξη, όμως και η σημερινή μέρα θα μας θυμίσει περισσότερο φθινόπωρο, με τον υδράργυρο να προσπαθεί να πάρει την ανηφόρα, αλλά να σκοντάφτει συνεχώς στις νεφώσεις και τα ψιλόβροχα. Είναι μια πραγματική μάχη, ένα μετεωρολογικό «μπρα-ντε-φέρ», όπου η επιθυμία για ζέστη συγκρούεται με την επιμονή της συννεφιάς.

Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τι μας περιμένει σήμερα. Ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος με βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ενώ πιθανές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο, το Ιόνιο και την Κρήτη

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στο Αιγαίο στα 6 και αργότερα τοπικά έως 7 μποφόρ. 

Αυτοί οι βοριάδες κρατούν τον υδράργυρο σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή, κι έτσι, παρόλο που η θερμοκρασία έχει τη θέληση να ανέβει, το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 14-16 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση αποτελούν η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία, όπου το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 17 βαθμούς.

Στην Αττική, περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι και πιθανόν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Η μαθητική παρέλαση στην Αθήνα φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί με συννεφιά και κάποιες ψιχάλες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4 έως 15 βαθμούς και τους βοριάδες στα ανατολικά να φτάνουν τα 6 μποφόρ. 

Στη Θεσσαλονίκη, οι νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, με βοριάδες 3-4 μποφόρ και τον υδράργυρο από 5 έως 16 βαθμούς.  Μην αποχωριστείτε, λοιπόν, ακόμα τις ομπρέλες και τα ζεστά σας ρούχα.

Όσο για την Τετάρτη, την Εθνική μας Εορτή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος και βροχερός, δυσκολεύοντας πολλές από τις παρελάσεις μας, κυρίως στην Ανατολική Στερεά (και της Αττικής), στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου . Στη στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας το σκηνικό απαιτεί μπουφανάκια και ομπρελίτσες για εκείνες τις ώρες, ωστόσο υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας καθώς από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε πολλές περιοχές.

